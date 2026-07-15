Reportagens da imprensa revelaram novos desdobramentos sobre a situação do francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, em relação à sua transferência para o Real Madrid durante a próxima janela de transferências de verão.

Algumas reportagens já haviam confirmado o interesse do Real Madrid em contratar Oulissi para a próxima temporada, após o excelente desempenho que ele apresentou pelo Bayern de Munique na última temporada, bem como pela seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

O jornalista confiável Santi Ona afirmou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que o próprio Oulissi deseja se transferir para o Real Madrid, pois considera que esse é o clube ideal para dar continuidade ao seu desenvolvimento.

Esse desejo coincide também com o do Real Madrid, que considera Oulissi a peça que falta em seu elenco e está disposta a pagar uma quantia recorde para garantir seus serviços.

Embora o clube bávaro tenha anunciado oficialmente sua total recusa à ideia da saída do ponta francês — e esteja até mesmo trabalhando para prorrogar seu contrato por mais um período —, ao mesmo tempo está buscando um substituto adequado para o caso de ele vir a sair.

Ouna confirmou que Oulissi iniciará as negociações com a diretoria do Bayern de Munique após se despedir oficialmente da Copa do Mundo de 2026, ontem, terça-feira, após a derrota por 2 a 0 para a seleção da Espanha nas semifinais.

Vale lembrar que Oulissi disputou 52 partidas pelo Bayern de Munique na última temporada, nas quais marcou 22 gols e deu 31 assistências, enquanto pela seleção francesa disputou 7 partidas na Copa do Mundo, dando 6 assistências, sem marcar nenhum gol.