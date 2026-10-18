No início desta semana, Enzo Maresca, técnico do Manchester City, reabriu um debate recorrente sobre a "vantagem" que o Paris Saint-Germain pode ter em relação aos demais candidatos ao título da Liga dos Campeões.

O treinador italiano, depois de perder merecidamente para a equipe do técnico Luis Enrique por 4 a 2 no Etihad Stadium, insinuou que o treinador espanhol consegue poupar seus melhores jogadores antes de cada partida da Liga dos Campeões.

Por trás dessa frase havia um objetivo claro, já que o ex-treinador do Chelsea deixou explícito publicamente que o nível do Campeonato Francês é muito inferior ao da Premier League, o que concede ao Paris Saint-Germain uma vantagem considerável. E o clube parisiense conseguiu conquistar os dois últimos títulos da Liga dos Campeões sem abrir mão de sua hegemonia no futebol francês.

O jornal Sport afirmou: "Com o início da atual temporada, Ousmane Dembélé foi o exemplo mais evidente da política de rotação adotada pelo treinador espanhol, depois que o clube lhe concedeu dias de descanso para evitar desgastá-lo com muitos minutos em campo".

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Mas até que ponto Enrique conseguiu administrar os minutos de Dembélé e lhe dar o descanso necessário? É isso que o "Sport" analisa antes do aguardado confronto contra o Barcelona.

O último jogador francês coroado com a Bola de Ouro voltou a balançar as redes diante do Manchester e do Strasbourg, e também deu uma assistência em ambas as partidas, elevando seus números nesta temporada para 4 gols e 6 passes decisivos em 9 jogos.

Mas o chamativo em seus números é que a maior parte deles foi obtida em suas duas partidas na Liga dos Campeões, nas quais marcou três gols e deu três assistências.

Dembélé cumpre um papel secundário no Campeonato Francês

Em termos percentuais, Dembélé atuou muito mais minutos na Liga dos Campeões, onde disputou 140 minutos divididos em duas partidas, uma média de 70 minutos por jogo, em comparação com sua participação no Campeonato Francês, onde jogou 238 minutos em 5 partidas, média de 47,6 minutos por jogo.

O jogador só ficou de fora de uma partida do campeonato por lesão, o empate em 2 a 2 com o Lille na segunda rodada. Já os demais minutos em que não atuou foram resultado de decisões de Luis Enrique, que não o incluiu nem na lista do time para o confronto com o Le Mans, a fim de lhe dar descanso depois da data Fifa com a seleção francesa, na qual disputou 172 minutos divididos em 3 partidas, média de 57,3 minutos por jogo.

Fica evidente que Luis Enrique adotou uma política bem estudada para administrar os minutos de Dembélé no início da temporada, especialmente no Campeonato Francês.

A distribuição dos minutos do astro francês na competição nacional revela isso com clareza: ele jogou 45 minutos contra o Rennes, 22 minutos contra o Monaco, 65 minutos contra o Brest, 78 minutos contra o Marselha e 27 minutos contra o Strasbourg.

Assim, o total de minutos de Dembélé chegou a 238 de 630 minutos possíveis, ou seja, apenas 37,8% do total de minutos em campo, segundo dados do site "Transfermarkt".

Por esse motivo, Maresca levantou a voz para criticar a situação. Não é preciso ir longe para encontrar um exemplo contrário: o principal astro de sua equipe, Erling Haaland, atuou em praticamente todos os minutos da Premier League, tendo disputado 620 dos 630 minutos possíveis, um percentual de 98,4%.

Já Rúben Dias e Marc Guéhi atuaram em todos os minutos possíveis, 630 minutos cada um, o que também se aplica ao goleiro Donnarumma.

No Paris Saint-Germain, isso só se aplica ao goleiro Matvey Safonov, que disputou todos os minutos do Campeonato Francês até agora.

Warren Zaïre-Emery, que atuou em 79,8% dos minutos, com 503 dos 630 minutos possíveis, é o jogador de linha com mais minutos da equipe na competição nacional, seguido por Vitinha, com 496 minutos, ou 78,7%, e depois João Neves, que disputou 451 minutos, 71,6%.

Em seguida, o volume de descanso recebido por alguns astros da equipe aumenta de forma notável, entre eles Khvicha Kvaratskhelia, que atuou 377 minutos, 59,8%; Désiré Doué, com 355 minutos, 56,3%; Fabián Ruiz, com 326 minutos, 51,7%; e Nuno Mendes, que atuou apenas 217 minutos, 34,4%.

Agora, depois da vitória sobre o Strasbourg e de manter a pressão sobre o Monaco na disputa do campeonato, o Paris Saint-Germain passou a concentrar o foco no Barcelona.

Assim como aconteceu com o Manchester City, a equipe catalã sabe que o descanso obtido pelos principais astros do time parisiense pode se transformar em um fator decisivo no confronto.

A equipe do técnico Hansi Flick chega ao duelo em excelente momento técnico, mas, em contrapartida, sofre com um desgaste maior no aspecto da condição física de seus jogadores.

Somente no Campeonato Espanhol, os minutos de Lamine Yamal e Raphinha mostram um contraste evidente com os minutos de Dembélé no Paris Saint-Germain. E isso continua válido mesmo levando em conta que o brasileiro ficou fora de duas partidas após retornar da data Fifa com a seleção de seu país.

Lamine Yamal disputou 741 minutos em 9 rodadas, o equivalente a 91,5% do total de 810 minutos possíveis. Raphinha, por sua vez, atuou 575 minutos em 8 partidas, percentual de 79,9% do total de 720 minutos que poderia ter disputado nesses jogos.

Mas a comparação não se limita apenas aos dois astros do Barcelona. No Campeonato Espanhol, e com exceção do goleiro Joan García, que disputou 675 minutos, 83,3%, Pedri e Eric Espart atuaram 620 minutos cada um, ou seja, cerca de 76,5% do total de minutos possíveis.

Eric García disputou 603 minutos, 74,4%, e os minutos de Gerard Martín chegaram a 571, 70,5%, enquanto Fermín López atuou 538 minutos, 66,4%. Rodri, por sua vez, disputou 517 minutos, 63,8%, enquanto Pau Cubarsí atuou 512 minutos, 63,2%.

Os números desenham dois cenários completamente diferentes na forma de administrar o esforço físico dos jogadores. Enquanto o Paris Saint-Germain conseguiu poupar Dembélé na competição nacional, o Barcelona precisou recorrer a seus titulares por muito mais minutos para manter o ritmo no Campeonato Espanhol. Será que essa diferença vai se transformar em um fator decisivo no Parc des Princes?