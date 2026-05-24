O Deportivo La Coruña retorna à LaLiga após seis anos de ausência. O tradicional clube espanhol garantiu o acesso com uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Valladolid, coroando assim uma impressionante recuperação após anos de crise esportiva.

Para o Deportivo, a promoção parece o fim de um longo calvário. No início deste século, o clube galego ainda figurava entre os melhores da Espanha e conquistou o título nacional em 2000, com Roy Makaay como grande destaque. Seguiu-se, porém, um declínio constante que afastou o clube cada vez mais do mais alto nível.

Em 2018, o Deportivo foi rebaixado da LaLiga sob o comando de Clarence Seedorf. O técnico holandês não conseguiu, na época, interromper o declínio. Dois anos depois, a situação se tornou ainda mais dolorosa quando o clube chegou a cair para a terceira divisão da Espanha.

O Deportivo, então, foi subindo passo a passo. Em 2024, o clube voltou à Segunda Divisão e, dois anos depois, o retorno ao mais alto escalão é um fato.

Um nome conhecido no elenco é Zakaria Eddahchouri. O atacante marroquino-holandês mudou-se do Telstar para o Deportivo há dois anos, depois de ter impressionado em Velsen-Zuid com 31 gols em 53 partidas.

Na Espanha, Eddahchouri também provou seu valor. O atacante já disputou 54 partidas oficiais pelo Deportivo, marcando dezesseis gols. Contra o Valladolid, ele começou no banco, mas, a dez minutos do fim, entrou em campo.

Naquele momento, a promoção já estava ao alcance das mãos. Bil Nsongo havia colocado o Deportivo em uma vantagem confortável com dois gols. O atacante camaronês tornou-se, assim, o grande protagonista da noite e garantiu à sua equipe a vitória decisiva.