O defesa internacional egípcio Ahmed Hegazi anunciou, no sábado, a sua reforma oficial do futebol aos 35 anos, após uma carreira brilhante que se estendeu por mais de uma década e meia nos relvados nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que as atenções se voltam para a sua possível integração no corpo diretivo do clube saudita Neom.

Hegazi escreveu na sua conta oficial no Facebook: "Hoje anuncio a minha reforma do futebol como jogador, mas não a reforma da minha paixão e do meu amor por ele. Obrigado ao futebol por cada momento, cada desafio, cada lição e cada memória que criou comigo. A minha jornada dentro do relvado terminou, mas a minha jornada com o futebol continua com a mesma paixão, ambição e determinação."

O Neom havia anunciado oficialmente, em maio passado, o fim da sua relação contratual com Hegazi, após uma passagem que durou duas temporadas com a camisola da equipa celeste, durante a qual se juntou às fileiras do clube no verão de 2024, proveniente do Ittihad, tornando-se um dos elementos mais destacados da equipa no seu percurso rumo à subida à Liga Roshan Saudita Profissional.

Relatos da imprensa apontaram para uma forte tendência de a direção do clube recorrer à experiência do defesa veterano dentro da estrutura administrativa e técnica da equipa, num passo que visa aproveitar a sua vasta carreira e a sua influência de liderança dentro do balneário.

Uma carreira brilhante

Hegazi teve uma carreira futebolística brilhante que incluiu passagens pelos clubes Al Ahly e Ismaily no Egito, Fiorentina e Perugia na Itália, West Bromwich na Inglaterra, além do Ittihad de Jeddah e do Neom na Arábia Saudita, onde deixou uma marca evidente com a sua experiência defensiva e a sua liderança no terreno, que o qualificaram a ser um dos defesas egípcios mais destacados da sua geração.