O craque Patrik Schick (30) encerra imediatamente sua carreira na seleção da República Tcheca

Patrik Schick encerra, com efeito imediato, sua carreira na seleção da República Tcheca. O atacante de trinta anos anunciou a decisão pelo Instagram.

“Essa decisão não foi impulsiva e não foi tomada da noite para o dia”, começa Schick. “É uma ideia que venho carregando há muito tempo e sobre a qual refleti bastante.”

“Foi uma jornada repleta de emoções, alegrias, decepções, vitórias e momentos difíceis. Sempre dei o meu melhor pela seleção e representei nosso país da melhor maneira possível.”

“Parto com orgulho do que conquistei vestindo a camisa da seleção nacional. Mas, ao mesmo tempo, com a sensação de que o futebol tcheco tem muito mais a oferecer do que demonstrou nos últimos anos.”

“Precisamos encarar a verdade e mudar algumas coisas que, a longo prazo, não têm funcionado. Não digo isso por raiva ou decepção. Digo isso porque tenho um carinho especial pelo futebol tcheco.”

Neste Mundial, a República Tcheca teve um desempenho muito abaixo do esperado. O país conquistou apenas um ponto e, com isso, terminou em último lugar em um grupo com México, África do Sul e Coreia do Sul. Em duas das três partidas, Schick foi titular.

No total, Schick, atualmente jogador do Bayer Leverkusen, disputou 56 partidas pela seleção. Nelas, marcou 26 gols. Apenas Jan Koller (55 gols) e Milan Baros (41 gols) marcaram mais gols pela seleção.