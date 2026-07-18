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O craque marroquino deixa a Série A italiana e retorna à Liga Francesa

Mercado da bola
A. Richardson
Marrocos
Campeonato Italiano
Campeonato Francês
Le Havre
Fiorentina
Marrocos
Itália
França

O clube francês Le Havre anunciou, na noite de sábado, a recontratação do jogador marroquino Amir Richardson, de 24 anos.

O site do Le Havre informou que Richardson jogará pelo time francês na próxima temporada, por empréstimo, vindo da Fiorentina, da Itália.

Richardson passou pelas categorias de base do Le Havre antes de ser vendido ao Stade de Reims.

O jogador marroquino passou por vários clubes até partir para a Série A italiana no verão de 2024.

Amir Richardson foi emprestado ao Copenhague, da Dinamarca, antes de retornar à Fiorentina e, posteriormente, voltar novamente ao Le Havre.

Richardson integrou a seleção marroquina, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris de 2024.

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