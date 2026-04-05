O craque Joël Drommel comenta o interesse da Eredivisie e é totalmente sincero sobre o seu futuro no PSV

Joël Drommel está tendo uma boa temporada no Sparta Rotterdam. O goleiro, emprestado pelo PSV, está revivendo em Spangen. No entanto, um retorno definitivo a Eindhoven parece improvável, segundo ele mesmo declarou à ESPN após o empate sem gols contra o NAC Breda.

O repórter da ESPN, Hans Kraay Júnior, perguntou ao goleiro de 29 anos, após a partida, se ele era o único jogador do Sparta feliz por ter mantido o gol invicto. “Sim, o gol invicto é sagrado, eu acho”, respondeu o goleiro, com um largo sorriso, indicando que já não sofreu gols em onze partidas nesta temporada.

“É claro que o ideal seria ter conquistado os três pontos também, mas hoje não deu para fazer muito”, conclui Drommel, que acha que sua equipe deveria ter buscado mais a vitória. Mesmo assim, ele continua sendo realista. “Cem por cento, mas hoje simplesmente não deu. Se não dá para ganhar, também não dá para perder, e foi isso que fizemos.”

Em seguida, Hans Kraay tenta rapidamente abordar o interesse em torno de Drommel e seu retorno ao PSV. “Sinceramente, não acho que haja muitas chances de eu voltar ao PSV. Mas as conversas ainda estão por vir. Veremos o que vai acontecer”, afirma Drommel, que indica que há interesse concreto.

“Há um clube da Holanda, sim. Também se manifestou um clube do exterior. Mas não é que eu queira isso necessariamente”, disse o goleiro do Sparta. Em seguida, Kraay se pergunta em voz alta se se trata do AZ. “Esse clube começa com A e termina com Z?”, perguntou Kraay.

Drommel pode, pelo menos, pôr fim a esse boato. “Não, não é esse”, diz ele com determinação.

O goleiro de 1,92 metro de altura ainda tem contrato até 2027 com o recém-coroado campeão nacional. O PSV o contratou em 2021 por cerca de 3,5 milhões de euros, após o que ele defendeu a baliza em 66 partidas oficiais pelo time de Eindhoven.