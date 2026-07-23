"O Corinthians faz uma proposta que é rejeitada imediatamente por Memphis Depay"

Ainda não se sabe se Memphis Depay assinará um novo contrato com o Corinthians. O site brasileiro UOL Esporte informa que uma proposta do clube foi rejeitada pela assessoria do atacante.

Memphis ainda tem a receber 7,2 milhões de euros do Corinthians, que, devido a problemas financeiros, não pode transferir o valor total de uma só vez. No entanto, o clube brasileiro está trabalhando nos bastidores para encontrar uma solução.

A proposta de transferir mensalmente uma parte desse valor, como parte de um contrato de dois anos, foi rejeitada pela equipe de Memphis. Ainda não se sabe se o Corinthians está elaborando uma nova proposta.

Sabe-se, porém, que a diretoria do clube brasileiro quer, de qualquer forma, evitar que Memphis tome medidas legais. O experiente jogador, em princípio, deseja permanecer, desde que as questões financeiras sejam resolvidas em curto prazo.

Memphis tem contrato com o Corinthians que vence em 31 de dezembro e, portanto, poderá ser contratado gratuitamente daqui a alguns meses. O Tigres, do México, estaria acompanhando de perto a situação do jogador da seleção holandesa, como possível substituto de Ángel Correa, que está de saída para o River Plate.

O Olympique de Marselha também demonstrou interesse em Memphis recentemente. No entanto, devido às exigências exorbitantes do atacante, o interesse do grande clube da Ligue 1 rapidamente esfriou.