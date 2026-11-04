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Arabian Gulf Cup Final ticketsGetty Images
Ahmed Mansy
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O convidado se tornou campeão: seleção do Egito escreve a história com o título da Copa do Golfo Sub-17

Egypt U17
UAE U17
Gulf Cup
Egito
Emirados Árabes Unidos

O Egito abraça a história

A seleção do Egito sub-17 escreveu um novo feito histórico ao conquistar o título da Copa do Golfo Árabe sub-17 pela primeira vez em sua história.

O Catar sediou a décima quarta edição da Copa do Golfo Árabe sub-17, que teve início em 17 de outubro passado, com a participação de 10 seleções, entre elas 8 seleções do Golfo, além das seleções do Egito e da China como convidadas.

Apesar de ter participado como convidada de honra, a seleção do Egito sub-17 conseguiu conquistar o título do torneio do Golfo, após vencer de forma ampla a congênere dos Emirados Árabes Unidos na partida final pelo placar de 3 a 1.

Esta foi a primeira vez em que qualquer seleção de fora do Golfo conseguiu conquistar o torneio, em um feito histórico sem precedentes.

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O torneio do Golfo de categoria de base foi disputado em 13 ocasiões anteriores à edição atual, nas quais predominou a seleção da Arábia Saudita, que conquistou o título 6 vezes, contra 4 da seleção dos Emirados Árabes Unidos e 3 da seleção do Sultanato de Omã.

Os jovens do Egito apresentaram níveis fortes no torneio do Golfo, conseguindo vencer todas as suas partidas na fase de grupos, além da ampla vitória sobre a China por 4 a 0 na semifinal.

A seleção egípcia se prepara para participar da Copa do Mundo sub-17, que o Catar sedia no período de 19 de novembro a 13 de dezembro deste ano.

O Egito está no Grupo 1 do Mundial sub-17, ao lado da seleção anfitriã do Catar, além do Panamá e da Grécia.

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