A goleada por 4 a 1 aplicada pelo Como sobre o Manchester United detonou uma crise dentro do vestiário e transformou uma noite italiana tempestuosa em um furacão de acusações mútuas entre o capitão do time, Bruno Fernandes, e o técnico Michael Carrick.

Após a humilhante derrota por 4 a 1 diante do time de Cesc Fàbregas, Bruno rompeu o silêncio com uma declaração explosiva que colocou Carrick diretamente na linha de fogo, dizendo em tom áspero depois de ser substituído aos 67 minutos: "Este é um problema do treinador e da comissão técnica, e não meu. O erro é do treinador".

A declaração de Bruno, que veio em meio a um clima de evidente insatisfação dentro de campo e a caminho do banco de reservas, não foi apenas um momento de raiva, mas revelou uma fissura profunda na relação entre os jogadores e a comissão técnica.

De acordo com o que as câmeras da partida captaram, o craque português demonstrou seu descontentamento com a proposta tática e com a maneira de conduzir o jogo, em um momento em que a equipe desabava defensivamente após apenas 118 segundos do início.

De Lisandro a Bruno: o contágio da rebeldia

As declarações de Bruno não vieram do nada. Poucos dias antes, o zagueiro Lisandro Martínez havia sido multado após uma declaração polêmica em que disse que o time "não tem o nível necessário para competir na Europa", dirigindo sua crítica diretamente à diretoria do clube e à política de contratações.

E, hoje, com a inclusão de um nome do porte de Bruno Fernandes, capitão do time e o jogador de maior influência no vestiário, na lista dos críticos, confirma-se uma verdade única: o Manchester United não é mais um único time, mas frentes em conflito entre diretoria, treinador e jogadores, em uma crise que parece eterna e sem solução.

Observadores avaliam que essas declarações podem ser a gota d'água que quebra a espinha de Carrick, o técnico interino que mereceu a oportunidade após um início promissor, mas que agora entrou em um túnel de 7 jogos consecutivos sem nenhuma vitória, a pior sequência do clube desde dezembro de 2015.

Carrick responde: assumo 100% da responsabilidade

Por outro lado, Michael Carrick tentou amortecer a raiva assumindo toda a responsabilidade, em declarações à rede TNT Sports após a partida.

Carrick disse: "É mais do que uma simples decepção. Todos têm que assumir a responsabilidade, e eu a assumo em 100% pelo time e pelo desempenho de maneira geral. A responsabilidade termina em mim e aceito isso completamente".

E acrescentou em tom de clara desculpa: "Como torcedor deste clube há muito tempo e que se importa muito com ele, ver um desempenho como este é algo inaceitável".

Sobre as causas do colapso, explicou: "Grande parte disso tem a ver com a motivação, a intenção e a intensidade que você precisa apresentar no futebol, e nós não apresentamos isso hoje".

E Carrick defendeu seu grupo apesar da sequência negativa, dizendo: "100%, este não é o nível dele. Mostramos isso por 6 ou 7 meses, mas você não pode acender e apagar seu entusiasmo quando quiser".

Encerrou dirigindo um pedido de desculpas especial aos torcedores que deixaram as arquibancadas mais cedo: "A torcida é o pulso deste clube e sempre será assim. Eu deveria me desculpar por tudo o que eles fizeram para vir até aqui e serem obrigados a assistir a um desempenho como este. Não há absolutamente nenhuma desculpa".



