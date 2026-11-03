Miguel Ángel Corona, consultor esportivo do Panathinaikos, afirmou que o confronto entre Real Madrid e AEK de Atenas pela Liga dos Campeões da Europa será disputado em meio a uma atmosfera de torcida fervorosa, destacando a grande força física da equipe grega, mas considerou que a velocidade ofensiva do clube merengue pode fazer a diferença na partida.

Segundo o jornal espanhol "As", Miguel Ángel Corona tem um bom conhecimento dos dois lados do confronto, depois de ter subido pelas categorias de base da academia do Real Madrid, antes de se transferir para Atenas, onde mantém seu vínculo com o Panathinaikos no cargo de consultor esportivo, após ter assumido a gestão da direção técnica do clube por uma temporada, experiência que o torna uma fonte confiável para analisar o futebol grego, e especialmente a equipe do AEK, próximo adversário do clube merengue na competição europeia.

Corona disse: "Exatamente um ano atrás, Rafa Benítez assumiu o comando da equipe, enquanto eu assumi o cargo de diretor esportivo. Acredito que conseguimos alcançar os objetivos pretendidos, pois a equipe passava por uma fase extremamente difícil, mas Rafa conseguiu conduzi-la à participação nas competições europeias e à chegada às oitavas de final, uma conquista que não acontecia havia 16 anos". E, após a mudança de rumo do clube no verão passado, Corona concordou em continuar seu trabalho em Atenas como consultor esportivo do clube e de sua diretoria.

A partir de sua posição dentro do futebol grego, Corona tem uma visão clara da natureza das competições por lá, afirmando: "O futebol grego é marcado por intenso calor e grande emoção. Este é um país extremamente apaixonado por esporte, e os grandes jogos deixam um impacto enorme, seja nos momentos de euforia e celebração, seja nos momentos de tensão".

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Essa atmosfera de empolgação também se reflete nas competições do Campeonato Grego, já que os jogos das grandes equipes são, com frequência, dirigidos por árbitros estrangeiros, além de serem impostas restrições à presença das torcidas das equipes visitantes nos estádios.

Corona acrescentou: "O país faz esforços para garantir a segurança e, a partir daí, trabalhar no desenvolvimento do futebol e em seu progresso".

Quanto à disputa pelo título do Campeonato Grego, Corona previu que a competição nesta temporada ficará mais restrita a um número menor de equipes em comparação com as temporadas anteriores, depois que seu trabalho ao longo do ano passado dentro da estrutura administrativa do Panathinaikos contribuiu para devolver a equipe ao topo do futebol grego.

O Panathinaikos não conquista o título do campeonato há 16 anos, mas atualmente lidera a tabela de classificação, após a vitória sobre o AEK no fim de semana passado.

Corona disse: "Parece que a disputa ficará mais restrita entre Panathinaikos e Olympiacos. Fica evidente também a superioridade econômica dos dois clubes em comparação com o restante das equipes".

Corona considera que essa situação afeta o AEK, que sofre com as exigências da participação na Liga dos Campeões da Europa, além da ausência de um de seus principais elementos, Pineda, explicando: "Para mim, ele era a alma da equipe. A estrutura básica do time continua praticamente a mesma, com dois zagueiros que têm grande força e atacantes com capacidades físicas enormes, como Jovic, que encontrou o seu lugar ideal, e Vargas, mas o volante era um elemento extremamente importante na forma de jogar da equipe. Acho que eles sentem muito a sua ausência".

Corona também elogiou o trabalho realizado por Javier Ribalta, diretor esportivo do AEK, dizendo: "Ele faz um trabalho excepcional".

O ex-jogador de futebol acredita que o nível das competições na Grécia é mais alto do que costuma se imaginar, afirmando: "O Campeonato Grego não está classificado entre as cinco grandes ligas europeias, isso é evidente, mas supera, com um nível considerável, as ligas dos países do Golfo, e até mesmo o Campeonato Turco. O nível é muito elevado, especialmente entre as grandes equipes".

Sobre o aguardado confronto diante do Real Madrid, Corona destacou a grande força física do AEK, mas considera que o clube merengue possui uma arma que pode lhe dar vantagem, explicando: "É uma equipe com um ritmo muito veloz, tanto no ritmo dos jogos quanto no preparo físico. Os dois zagueiros são muito fortes, e seus dois atacantes, se jogarem juntos, são difíceis de enfrentar por causa de sua força física. Mas a velocidade que o Real Madrid tem no setor ofensivo pode fazer a diferença".

E há outro fator que não deve ser ignorado, segundo Corona, que é a atmosfera de torcida esperada durante a partida, quando ele afirmou: "A atmosfera será impressionante. Em noites como essas, o futebol grego consegue mostrar ao restante da Europa que possui equipes, torcidas e uma grande paixão. A torcida vai interagir fortemente com o jogo, e a atmosfera será extremamente fervorosa".

Corona espera assistir à partida das arquibancadas do estádio, já que sua relação emocional com o Real Madrid continua forte, por conta de sua passagem pelas categorias de base da academia do clube merengue, e encerrou sua fala dizendo: "Espero poder assisti-los. Desejo-lhes toda a sorte, não apenas nesta partida, mas espero que cheguem à final e conquistem o título".