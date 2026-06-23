Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

Traduzido por

O confronto entre Ronaldo e Messi se aproxima... O que espera a Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Colômbia x Portugal
Colômbia
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Uzbequistão
EUA
Colômbia
Argentina

A seleção portuguesa lidera seu grupo e está perto de se classificar

A seleção portuguesa está prestes a garantir sua vaga na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória esmagadora sobre o Uzbequistão. O que a espera caso consiga a classificação?

A seleção de Portugal, que começou a Copa do Mundo de forma decepcionante com um empate surpreendente contra a República Democrática do Congo, conseguiu se recuperar com força e goleou o Uzbequistão por 5 a 0 na noite desta quarta-feira, na segunda rodada do Grupo 11.

A situação do grupo após a partida entre Portugal e o Uzbequistão

A seleção portuguesa elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo provisoriamente a liderança do grupo, enquanto a seleção uzbeque sofreu sua segunda derrota no torneio – após a derrota para a Colômbia –, não conseguindo somar nenhum ponto e ficando na última posição.

Por outro lado, a seleção da Colômbia ocupa o segundo lugar no grupo com 3 pontos e pode recuperar a liderança caso vença a República Democrática do Congo na partida da segunda rodada, que será disputada na madrugada de amanhã, quarta-feira.

A seleção portuguesa pode terminar a fase de grupos na liderança ou em segundo lugar, além de já ter garantido, no mínimo, o terceiro lugar no grupo, já que o Uzbequistão não pode ultrapassar a pontuação da equipe europeia.

Copa do Mundo
Colômbia crest
Colômbia
COL
Portugal crest
Portugal
POR

O confronto entre Portugal e a Colômbia na terceira rodada, na madrugada do próximo domingo, será decisivo para a liderança do grupo.

O que espera a Portugal na segunda fase?

De acordo com o site da FIFA, caso a seleção portuguesa termine a fase de grupos na liderança do Grupo 11, enfrentará na segunda fase a terceira colocada de um dos grupos 4, 5, 9, 10 ou 12.

Já caso a equipe do técnico Roberto Martínez termine a fase de grupos em segundo lugar, enfrentará o segundo colocado do Grupo 12, que inclui Inglaterra, Gana, Panamá e Croácia, sabendo-se que a seleção africana ocupa atualmente a segunda posição.

Na pior das hipóteses, se a seleção portuguesa se classificar entre os melhores terceiros, enfrentará o líder do último grupo, que atualmente é a seleção da Inglaterra.

O confronto dos sonhos está se aproximando?

Caso a seleção de Portugal termine a fase de grupos na liderança, terá um confronto histórico contra a Argentina nas quartas de final, onde as lendas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se enfrentarão.

A seleção argentina já garantiu a liderança do Grupo 10, independentemente do resultado da partida contra a Jordânia, após vencer os dois primeiros jogos contra a Argélia e a Áustria.

Para que esse cenário se concretize, a seleção portuguesa precisa manter a liderança ao final da fase de grupos, e ambas as seleções precisam passar pela segunda e terceira fases.

Leia também:

Em vídeo: graças ao gol de Ronaldo... a Copa do Mundo de 2026 registra um acontecimento histórico

Publicidade