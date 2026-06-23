O confronto entre Ronaldo e Messi se aproxima... O que espera a Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo?

A seleção portuguesa está prestes a garantir sua vaga na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória esmagadora sobre o Uzbequistão. O que a espera caso consiga a classificação?
A seleção de Portugal, que começou a Copa do Mundo de forma decepcionante com um empate surpreendente contra a República Democrática do Congo, conseguiu se recuperar com força e goleou o Uzbequistão por 5 a 0 na noite desta quarta-feira, na segunda rodada do Grupo 11.
A situação do grupo após a partida entre Portugal e o Uzbequistão
A seleção portuguesa elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo provisoriamente a liderança do grupo, enquanto a seleção uzbeque sofreu sua segunda derrota no torneio – após a derrota para a Colômbia –, não conseguindo somar nenhum ponto e ficando na última posição.
Por outro lado, a seleção da Colômbia ocupa o segundo lugar no grupo com 3 pontos e pode recuperar a liderança caso vença a República Democrática do Congo na partida da segunda rodada, que será disputada na madrugada de amanhã, quarta-feira.
A seleção portuguesa pode terminar a fase de grupos na liderança ou em segundo lugar, além de já ter garantido, no mínimo, o terceiro lugar no grupo, já que o Uzbequistão não pode ultrapassar a pontuação da equipe europeia.
O confronto entre Portugal e a Colômbia na terceira rodada, na madrugada do próximo domingo, será decisivo para a liderança do grupo.
O que espera a Portugal na segunda fase?
De acordo com o site da FIFA, caso a seleção portuguesa termine a fase de grupos na liderança do Grupo 11, enfrentará na segunda fase a terceira colocada de um dos grupos 4, 5, 9, 10 ou 12.
Já caso a equipe do técnico Roberto Martínez termine a fase de grupos em segundo lugar, enfrentará o segundo colocado do Grupo 12, que inclui Inglaterra, Gana, Panamá e Croácia, sabendo-se que a seleção africana ocupa atualmente a segunda posição.
Na pior das hipóteses, se a seleção portuguesa se classificar entre os melhores terceiros, enfrentará o líder do último grupo, que atualmente é a seleção da Inglaterra.
O confronto dos sonhos está se aproximando?
Caso a seleção de Portugal termine a fase de grupos na liderança, terá um confronto histórico contra a Argentina nas quartas de final, onde as lendas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se enfrentarão.
A seleção argentina já garantiu a liderança do Grupo 10, independentemente do resultado da partida contra a Jordânia, após vencer os dois primeiros jogos contra a Argélia e a Áustria.
Para que esse cenário se concretize, a seleção portuguesa precisa manter a liderança ao final da fase de grupos, e ambas as seleções precisam passar pela segunda e terceira fases.
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