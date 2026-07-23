Relatos espanhóis revelaram uma surpresa de peso: o interesse do clube inglês Liverpool na contratação do craque brasileiro Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, num negócio que poderá ser o maior de 2027.

O atual contrato de Vinícius com o Real Madrid termina no final da temporada 2026/27, o que lhe dá o direito de negociar e assinar um pré-acordo com qualquer clube fora de Espanha a partir de janeiro de 2027, caso não chegue a um novo acordo com a direção dos merengues.

De acordo com o fiável jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon, o Liverpool coloca a contratação do jogador de 26 anos como principal objetivo em 2027, com Bayern de Munique e Paris Saint-Germain a acompanharem a evolução da sua situação no Santiago Bernabéu.

Os relatos indicaram que intermediários que representam o jogador brasileiro já contactaram clubes ingleses para explorar a possibilidade de concretizar o negócio caso a sua situação no Real Madrid mude, especialmente após as notícias que circularam anteriormente sobre a tensão na sua relação com o treinador Xabi Alonso e a sua recusa, na altura, em renovar.

Apesar de todas as especulações, Vinícius afirmou por mais de uma vez o seu desejo de permanecer no Real Madrid, tendo declarado em finais de maio passado: "Aproveito cada momento aqui, quero continuar a jogar por este clube durante toda a minha vida, mas não tenho pressa em renovar o meu contrato. Temos um acordo até 2027 e temos muito para conversar. O clube está tranquilo e eu estou tranquilo."

Vinícius é um dos pilares mais importantes do Real Madrid ao longo dos últimos oito anos, tendo conquistado dois títulos da Liga dos Campeões e marcado nas finais de 2022 e 2024, além de três títulos do campeonato espanhol. Ficou também em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro e venceu o prémio de melhor jogador da FIFA, tendo marcado 128 golos em 375 jogos com a camisola da equipa.

O craque brasileiro recebe atualmente cerca de 18 milhões de euros por ano, líquidos de impostos, ao abrigo do contrato que assinou em 2022, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de mil milhões de euros.

No que diz respeito aos números, Vinícius disputou 53 jogos com o Real Madrid em todas as competições na última temporada, marcando 22 golos e distribuindo 14 assistências. Participou ainda com a seleção do Brasil no Mundial deste verão, antes de se despedir da prova nos oitavos de final frente à Noruega.