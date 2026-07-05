O “comportamento antidesportivo” de Kylian Mbappé continua sendo assunto no Paraguai

Orlando Gill causou espanto. O goleiro do Paraguai, em entrevista após a partida entre França e Paraguai (1 a 0), criticou Kylian Mbappé, alegando que ele teria demonstrado comportamento antidesportivo.

Na madrugada de sábado para domingo, a França enfrentou enormes dificuldades contra o Paraguai. A favorita ao título mundial só conseguiu abrir o placar aos 70 minutos, com um pênalti convertido por Mbappé.

Durante a partida, os jogadores do Paraguai não paravam de marcar o Mbappé, de 27 anos. No primeiro tempo, para surpresa de todos, um movimento de golpe contra o francês não foi punido.

O árbitro uzbeque Ilgiz Tantashev deixou o jogo físico e frequentemente agressivo do Paraguai passar impune durante toda a partida e não mostrou nenhum cartão amarelo aos sul-americanos ao longo do jogo.

Após o jogo, foi justamente o goleiro Gill quem chamou Mbappé de antidesportivo. “Após o apito final, eu quis apertar a mão dele e parabenizá-lo, mas ele comemorou na minha cara”, começou o goleiro.

“Ele continuou me ignorando e então fiquei com raiva. Considero meu dever esportivo apertar a mão dele, mas ele não quis. Acho isso antidesportivo.”

Mbappé também apareceu diante das câmeras após a partida e falou sobre o estilo de jogo do Paraguai. “Sabíamos exatamente que tipo de partida seria essa. Nós também sabemos jogar sujo. Estávamos preparados para isso”, disse ele.



