O Wydad não teve paciência por muito tempo. Apenas 4 semanas foram suficientes para encerrar a experiência do português Paulo Sérgio, após um início catastrófico que colocou o time vermelho fora da briga pelo título precocemente e inflamou a fúria de sua torcida no Complexo Mohammed V.

O clube Wydad Athletic anunciou, nesta quinta-feira, o encerramento oficial de seu vínculo com o técnico português Paulo Sérgio, após a disputa de apenas 4 rodadas desde o início do campeonato profissional da temporada 2026-2027.

O Wydad entrou na nova temporada com um único lema: voltar aos pódios de premiação. No entanto, o sonho esbarrou em uma realidade amarga desde a primeira rodada, após a retumbante queda por três gols a um diante do Wydad Témara.

A série de resultados negativos continuou, com o time conquistando apenas uma vitória nas primeiras quatro partidas, contra uma derrota e dois empates, somando apenas 5 pontos dos 12 possíveis, em um saldo que não condiz com as ambições de um clube do tamanho do Wydad.

O clube afirmou em seu comunicado oficial, por meio de suas contas nas redes sociais, que "chegou a um acordo que prevê o encerramento do vínculo com o técnico português Paulo Sérgio e a rescisão do contrato que une as duas partes de forma amigável", agradecendo ao treinador pelo período em que esteve à frente da comissão técnica.

A decisão de demissão veio logo após o decepcionante empate diante do Amal Tiznit, no último domingo, no Complexo Mohammed V, em Casablanca, resultado que detonou a fúria da torcida do Wydad.

O trauma de Casablanca: nenhuma vitória em casa

A chocante ironia na experiência de Sérgio é que ele fracassou em conquistar qualquer vitória dentro de seus domínios; em três partidas que o Wydad recebeu em Casablanca, perdeu para o Wydad Témara e empatou com o Nadi Mekness e o Amal Tiznit, enquanto sua única vitória veio fora de casa, diante do Difaâ El Jadida.

Essa incapacidade de vencer em seu reduto histórico foi a gota d'água para o português, aumentando ainda mais o volume de pressões sobre a diretoria.

Com isso, Paulo Sérgio se junta a uma longa lista de técnicos que se sucederam no comando do Wydad desde a temporada passada, que inclui nomes como Amine Benhachem, Patrice Carteron, Mohamed Benchrifa e Adil Hermach, em um cenário que reflete a instabilidade técnica que o time vive.

Nabi é o próximo

Reportagens da imprensa marroquina revelaram que a diretoria do Wydad fechou acordo com o técnico tunisiano Nasreddine Nabi, que dirigiu anteriormente o Ismaily do Egito, para comandar o time marroquino na próxima fase, e espera-se que o anúncio oficial da contratação ocorra nas próximas horas, para que Nabi viva uma nova e empolgante experiência no campeonato marroquino.



