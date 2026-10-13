O código secreto do império: por que Luis Enrique não teme sacrificar suas estrelas?

Johan Cruyff, a lenda holandesa por quem Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, nutre grande admiração, sempre repetia que a tarefa mais difícil no futebol não é chegar ao topo, mas voltar a vencer depois de já ter sentido esse gosto. Manter o sucesso é mais complexo do que alcançá-lo, e defender títulos exige uma mentalidade diferente, especialmente quando a equipe vencedora se transforma no alvo que todos querem derrubar.

Essa ideia parece estar fortemente presente no projeto de Luis Enrique no Paris Saint-Germain, que entra em uma nova temporada carregado de ambições excepcionais, depois de se impor no trono da Europa. A equipe não quer se contentar com o que conquistou, mas aspira a ampliar sua hegemonia, seguir acumulando títulos e transformar seu êxito recente em uma longa era de domínio.

Como campeão europeu nas duas últimas temporadas, o Paris Saint-Germain tem a chance de alcançar um feito histórico: conquistar a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva, tornando-se apenas a segunda equipe na história da competição a conseguir tal façanha. No âmbito doméstico, o clube francês busca o título do campeonato pela terceira temporada seguida, em um novo teste da capacidade do grupo de lidar com a pressão do sucesso e as expectativas da torcida.

Mas o caminho até a glória não está livre de obstáculos. O Paris Saint-Germain não começou a temporada da melhor forma possível, chegando ao confronto contra o Manchester City no Etihad Stadium na sexta colocação do Campeonato Francês, após três vitórias, dois empates e uma derrota. Ainda assim, a preocupação não parece dominar o ambiente do clube, e não há indícios de que os resultados iniciais tenham levado os dirigentes a questionar o projeto conduzido pelo treinador espanhol.

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A filosofia de Cruyff: vencer repetidamente é mais difícil do que chegar ao topo

Luis Enrique não enxerga o início irregular como uma crise que exige mudança de rumo, mas o trata como parte de uma temporada longa, que não pode ser julgada por um número limitado de partidas, segundo informou a emissora britânica "BBC".

O Paris Saint-Germain passou por circunstâncias semelhantes no início da temporada passada, antes de recuperar o equilíbrio e obter os resultados que o levaram ao topo da Europa. Por isso, o treinador parece convencido de que a equipe tem qualidade e experiência suficientes para superar essa fase, desde que mantenha a disciplina e a confiança no trabalho diário.

E Enrique expressou essa confiança com clareza ao lançar uma pergunta carregada de desafio: "Vocês querem apostar contra nós?". A frase não foi apenas uma resposta passageira às críticas, mas refletiu a crença do treinador na capacidade de reação de seu time e sua recusa a emitir julgamentos precoces sobre um grupo acostumado a lidar com situações difíceis.

No entanto, o verdadeiro desafio não se limita a recuperar o nível, mas a evitar cair na armadilha do sucesso. Quando os jogadores ganham tudo, torna-se fácil que se infiltre neles o sentimento de satisfação, ou a crença de que seu status garante sua permanência sem a necessidade do mesmo esforço.

E é exatamente aqui que se destaca uma das tarefas mais importantes de Luis Enrique: manter seus jogadores em estado de competição permanente e convencê-los de que as conquistas anteriores não dão a ninguém imunidade contra a queda de rendimento, e que a camisa de titular não é reservada pelo nome ou pelo histórico, mas pelo desempenho, pela disposição e pelo comprometimento.

Contratos longos e uma mensagem clara: o projeto é maior do que uma geração

O Paris Saint-Germain não se limitou a expressar sua confiança no treinador por meio de declarações, mas traduziu essa confiança em medidas práticas que confirmam seu desejo de seguir no mesmo caminho.

Luis Enrique assinou um novo contrato até 2030, em um passo que reflete a vontade da diretoria de construir um projeto de longo prazo sob seu comando, longe das mudanças frequentes que marcaram períodos anteriores da história do clube.

Simultaneamente ao anúncio da renovação do treinador, o clube revelou a extensão do vínculo com uma série de peças importantes: João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo e Senny Mayulu.

Essas medidas carregam uma mensagem clara ao vestiário: o projeto não para em um grupo específico, e o clube planeja o futuro preservando seus pilares fundamentais, ao mesmo tempo que continua desenvolvendo os elementos capazes de agregar.

A estabilidade também não se restringe aos jogadores e ao treinador, mas se estende à comissão técnica, que não passou por grandes mudanças desde a chegada de Enrique a Paris, em 2023.

Joaquín Valdés é um dos rostos mais notáveis do círculo do treinador espanhol, tendo-o acompanhado desde os dias de trabalho com o time B do Barcelona. Ele não é apenas um auxiliar técnico, mas representa um importante elo de ligação com os jogadores no plano pessoal e ajuda a manter o equilíbrio dentro do grupo.

Valdés exerce um papel que vai além dos detalhes do treinamento: conhece bem a personalidade de Enrique e consegue ajudá-lo a recuperar o foco quando as pressões se misturam às exigências do trabalho. Com frequência aparece ao fundo durante as coletivas de imprensa, em uma cena que reflete sua presença constante ao lado do treinador.

Rafel Pol, por sua vez, assume um aspecto estratégico importante e atua como o segundo homem da comissão, completando um sistema que se baseia na distribuição de funções e na estabilidade do método de trabalho.

Profundidade do plantel: a arma que mudou os cálculos de Luis Enrique

Apesar da continuidade da maior parte dos detalhes do trabalho técnico, uma das evoluções mais marcantes do Paris Saint-Germain está em dispor de um grupo mais amplo de jogadores capazes de atuar sem que o nível da equipe desabe.

A temporada passada provou que a profundidade do plantel pode ser a diferença entre uma equipe que disputa títulos e outra que se contenta em tentar alcançá-los. Uma temporada longa, com jogos sucessivos, viagens, pressões e lesões, não permite depender de um grupo limitado de jogadores em todas as competições.

Enrique passou a ter condições de poupar um ou mais titulares, e até de deixar alguns nomes de destaque fora das listas de jogo, sem que isso necessariamente provoque queda no rendimento da equipe.

Ousmane Dembélé ficou fora da lista da partida em que o Paris Saint-Germain venceu o Le Mans no sábado, assim como Lucas Hernández já havia sido excluído em uma etapa anterior da temporada.

Decisões como essas não significam necessariamente que haja um problema com os jogadores, mas refletem o desejo da comissão técnica de administrar as cargas físicas e garantir que as peças fundamentais cheguem aos grandes confrontos no melhor estado possível.

Essa filosofia ficou evidente na partida contra o Le Mans, quando Enrique escalou oito jogadores que normalmente não integram o time titular nos grandes jogos. E quando o placar ficou empatado, recorreu a quatro de suas estrelas para decidir o confronto e assegurar a vitória.

É um método que confirma que o treinador não quer apenas ter um time titular e outro reserva, mas um grupo capaz de se adaptar às exigências de cada partida, mantendo opções influentes no banco.

Essa profundidade dá a Enrique a chance de administrar a temporada com maior flexibilidade e reduz as possibilidades de desgastar seus principais jogadores antes dos compromissos decisivos, além de colocar todos diante da realidade de que a disputa por posições não vai parar.

A saída dos nomes de brilho: por que o Paris não teme a mudança?

O processo de remodelação da equipe não se limitou a ampliar as opções disponíveis, mas incluiu também mudanças no setor ofensivo, após as saídas de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola e Lee Kang-in, segundo o relatório.

Dani Gil, correspondente da rádio espanhola "Cope" em Paris, explica que o clube passou a se interessar mais por contratar jogadores com grande vontade de evoluir, depois que alguns de seus antigos integrantes conquistaram títulos e receberam recompensas financeiras generosas.

Gil diz que o clube não tinha condições de dar a Barcola os minutos de jogo que ele desejava, o que fez da busca por jogadores mais ávidos e ambiciosos um dos objetivos da nova etapa.

A importância dessa visão está em colocar a motivação pessoal entre os critérios de escolha, ao lado do talento e da capacidade técnica. Ter habilidades excepcionais não basta, por si só, para garantir o sucesso de um jogador em um sistema que exige comprometimento contínuo, disposição para aceitar a competição e trabalho conforme as regras definidas pelo treinador.

Mika Gautz e Ferran Torres são vistos como exemplos de jogadores que buscam se afirmar em um nível mais alto, diante das diferenças entre suas trajetórias e as dos nomes que deixaram a equipe.

Segundo Gil, a comissão técnica não considerava que Barcola fosse capaz de alcançar o mesmo nível de Dembélé, apesar dos vislumbres técnicos demonstrados pelo jogador francês. Ainda assim, esses vislumbres foram suficientes para convencer o Liverpool a pagar 123 milhões de libras esterlinas por sua contratação, em uma transação que reflete o valor que o talento pode adquirir no mercado de transferências.

Mas a visão de Enrique não se baseia em manter nomes apenas pela fama, nem em presumir que o jogador que contribuiu para a conquista de títulos continuará sendo a melhor opção para sempre. O critério fundamental é a capacidade de cada peça de servir à equipe na próxima etapa.

Ferran Torres: do sofrimento psicológico à mentalidade de tubarão

A história de Ferran Torres parece ser um dos casos mais interessantes nesse contexto, já que sua transferência não foi apenas um novo passo na carreira profissional, mas uma oportunidade de recuperar a confiança em si mesmo e confirmar sua capacidade de influenciar.

O jogador passou por um período difícil no plano psicológico durante sua experiência anterior no Barcelona, especialmente quando não atuava com regularidade, apesar de ter conseguido registrar seus melhores números de gols na temporada passada.

Torres trabalhou para reforçar sua solidez mental, chegando a se autodenominar «tubarão», em referência ao desejo de encarar os desafios com mais ferocidade e de não permitir que os obstáculos enfraqueçam a confiança em suas capacidades.

Agora, depois de marcar o gol da vitória da Espanha na final da Copa do Mundo e de ter alcançado sete gols na França, ele sente que se tornou de fato um jogador desejado, pela primeira vez em sua carreira, segundo o relatório.

E esse sentimento parece se refletir na forma como lida com seu papel dentro da equipe, pois conhece bem a natureza do sistema ao qual se juntou e sabe que Luis Enrique não constrói seu projeto em torno de uma única estrela, mas de um grupo que trabalha sob regras comuns.

Nas equipes de Enrique, o atacante não se coloca acima do treinador, e o estrelato não é concedido como privilégio permanente. É o treinador quem define o estilo de jogo, os critérios e as regras de conduta, e os jogadores devem se adaptar a esse sistema e se integrar a ele.

Esse é um dos pilares que explicam a capacidade do Paris Saint-Germain de dispensar jogadores de grandes nomes sem perder sua identidade nem ser obrigado a reconstruir a equipe do zero.

De contratações caríssimas a um sistema integrado: uma revolução que vai além do time principal

Talvez a transformação mais importante na experiência de Luis Enrique esteja na forma como mudou a imagem do Paris Saint-Germain. Depois de anos em que o clube era visto como um projeto baseado essencialmente em reunir estrelas e gastar muito, a equipe passou a apresentar um modelo diferente, fundado no equilíbrio técnico, no planejamento e no aproveitamento dos jovens talentos.

Enrique recebeu poderes e espaço de trabalho que os proprietários cataris nunca haviam concedido a nenhum outro treinador do clube dessa forma, o que lhe permitiu impor sua visão aos detalhes do projeto, da escolha dos jogadores à organização do trabalho diário, chegando até o desenvolvimento dos talentos em ascensão.

A academia deixou de ser um setor separado do time principal e passou a ser parte da estratégia de longo prazo do clube. Na temporada passada, quatro jogadores formados na academia participaram da Liga dos Campeões: Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou e Ibrahim Mbaye. Isso reflete o desejo do clube de abrir caminho aos jovens talentos, em vez de fazer das contratações externas a única opção para desenvolver o plantel.

O novo centro de treinamento materializa essa filosofia. O time principal fica na parte mais alta do complexo, enquanto a academia está na parte de baixo, em uma imagem que reflete a jornada de subida que os jovens jogadores precisam percorrer para chegar aos mais altos níveis do futebol.

O complexo foi oficialmente inaugurado em novembro de 2024, com investimentos de 350 milhões de euros, reunindo pela primeira vez as equipes profissionais, as academias masculina e feminina e a escolinha em um único local. Não se trata apenas de prédios e instalações, mas de uma tentativa de criar um ambiente unificado em que os diferentes times do clube compartilhem os mesmos princípios e métodos, com melhores oportunidades para desenvolver os jogadores e acompanhar sua evolução.

Uma só filosofia, do topo à base

Essa metodologia é aplicada segundo uma hierarquia clara, que começa no time principal e se estende às equipes das categorias de base, de modo que a filosofia de Luis Enrique se torna a referência fundamental do trabalho dentro da academia.

Apesar de o treinador da equipe sub-23 ser um ex-jogador, o método de trabalho que ele segue deriva dos princípios que Enrique aplica no time principal, em meio a reuniões constantes que reúnem os responsáveis pelos diferentes setores.

Yohan Cabaye, diretor do centro de treinamento, mantém comunicação regular com Luís Campos, diretor esportivo, e Olivier Ganay, vice-diretor do setor de futebol profissional. Campos, Ganay e Enrique também fazem questão de assistir às partidas das equipes de base sempre que a oportunidade permite, para acompanhar os talentos e avaliar de perto sua evolução.

A importância desse sistema ficou evidente durante a última Data Fifa, quando restavam no clube apenas quatro jogadores do time principal, ao mesmo tempo que 16 atletas da academia estavam ocupados com suas seleções nacionais.

Essa situação permitiu a Enrique passar as três semanas no campo de treinamento com os jovens jogadores, dando-lhes uma oportunidade rara de treinar diante dele e mostrar seu potencial, longe do clima dos jogos oficiais e da pressão da competição.

Esse passo revela um aspecto importante do projeto: para o treinador, a Data Fifa não representa apenas um período para recuperar o fôlego, mas pode se transformar em uma oportunidade para avaliar talentos, descobrir opções futuras e identificar os jogadores capazes de se aproximar do time principal.

Assim, a construção da equipe não se limita ao que acontece no mercado de transferências, mas começa de dentro, por meio de um sistema que conecta a academia à comissão técnica e à direção esportiva e oferece aos talentos um caminho claro para competir nos mais altos níveis.

Um muro entre Enrique e a imprensa: não há espaço para ultrapassar limites

Por outro lado, Luis Enrique lida com os meios de comunicação com clara reserva, preferindo manter uma distância que separe sua vida profissional da curiosidade dos jornalistas. Quando foi questionado sobre o que fez durante o período de pausa de três semanas, limitou-se a dizer que o assunto não interessa a ninguém. A resposta funcionou como uma confirmação de sua postura de estabelecer limites nítidos entre o que diz respeito ao seu trabalho e o que não quer compartilhar com os outros.

O treinador mantém relações cordiais com um número limitado de jornalistas espanhóis, e pode responder às mensagens que lhe enviam pelo telefone, mas na França segue regras mais rígidas. Não há espaço para declarações informais que possam ser publicadas depois, nem cafés com os repórteres, nem entrevistas individuais exclusivas. Ele prefere que sua relação com a imprensa seja regida por um marco oficial, que lhe garanta o controle de suas mensagens e evite entrar em detalhes que não deseja discutir.

Em seu primeiro ano no Paris Saint-Germain, respondia às perguntas em espanhol, mas agora usa o francês com fluência, em uma evolução que reflete sua integração ao ambiente que o cerca e sua capacidade de se comunicar diretamente com a imprensa local.

Ainda assim, sua reserva não significa que seja uma figura fechada quando o assunto é futebol. Quando a conversa se volta ao próprio jogo, Enrique se apresenta como um treinador interessante, com opiniões claras, que não hesita em criticar o que considera exagero na abordagem dos acontecimentos.

Antes da partida contra o Le Mans, começou sua fala observando que todos se ocupam, como de costume, das coisas mais banais do futebol, antes de abordar a forma como a imprensa francesa trata os resultados do Paris Saint-Germain.

A seu ver, quando a equipe vence, seus adversários são tratados como se fossem menores; já qualquer tropeço se transforma em catástrofe que exige preocupação e desconfiança. É um estado de extremismo nos julgamentos, que faz a equipe passar, na imprensa, do topo à crise em um curto período, embora a realidade da temporada seja mais complexa do que isso.

Manchester City: um confronto que vai além dos três pontos

Os olhares se voltam agora ao Etihad Stadium, onde o Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar o Manchester City em uma partida que carrega dimensões técnicas e midiáticas que transcendem os limites da disputa por pontos.

Será interessante saber como Luis Enrique lidará com as perguntas relacionadas a Pep Guardiola, técnico do Manchester City, seu antecessor no Barcelona e ex-colega na trajetória de treinador, além das acusações feitas pela liga da Premier League ao clube inglês.

A relação entre os treinadores parece que estará presente no cenário, especialmente porque Enrique não esconde sua consideração por Guardiola, e porque o confronto oferece a oportunidade de falar sobre o legado do treinador espanhol e sua influência no futebol moderno.

Espera-se que os dois se encontrem, em uma cena que pode carregar significados que vão além da cortesia habitual entre treinadores. E talvez as declarações de Enrique revelem sua posição sobre o legado de Guardiola, mesmo que a questão jurídica em torno do Manchester City não seja o eixo principal de sua fala.

Ambos os lados sabem que as perguntas relacionadas a esses temas podem ser feitas desde o momento da chegada a Manchester, mas o relatório indica que a equipe de comunicação do Paris Saint-Germain não pretende preparar previamente uma resposta padronizada para o treinador.

Isso reflete o nível de confiança de que Enrique desfruta dentro do clube: deixa-se a ele o espaço para lidar com as perguntas conforme sua visão e sua personalidade, sem imposição de respostas prontas nem tentativa de controlar cada palavra que possa dizer.

No fim das contas, Luis Enrique parece entrar nesta etapa plenamente consciente da natureza dos desafios que o esperam. A conquista de títulos colocou o Paris Saint-Germain em uma posição excepcional, mas também elevou o teto das expectativas e transformou cada partida em um teste da capacidade da equipe de manter seu nível.

Entre a ambição de alcançar o tricampeonato histórico, o trabalho de renovar o grupo, o desenvolvimento dos jovens talentos e a imposição da disciplina no vestiário, o treinador espanhol busca provar que o sucesso não precisa apenas de nomes de brilho, mas de um sistema integrado que sabe o que quer e como chegar lá.

Quaisquer que sejam as perguntas que lhe serão feitas em Manchester, é provável que Enrique se apresente com a personalidade a que todos estão acostumados: afiado, de raciocínio rápido, capaz de administrar as pressões e confiante em sua posição dentro de um projeto que lhe dá amplos poderes e uma responsabilidade ainda maior.

Pois o verdadeiro desafio, como Cruyff sempre lembrava, não é vencer uma vez, mas encontrar, a cada vez, a motivação e o caminho necessários para vencer novamente.



