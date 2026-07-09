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Club BruggeImago
Jonathan van Haaster

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O Club Brugge divulga uma notícia bombástica sobre seu próprio futuro

Club Brugge

O Club Brugge divulgou nesta quinta-feira uma notícia importante sobre seu futuro. O atual campeão belga anunciou que, na temporada 2028/29, finalmente jogará em um novo estádio.

O clube vem lutando há mais de vinte anos por um novo estádio, mas sempre enfrentou obstáculos. Agora, finalmente, foi dada a luz verde para construir uma nova sede no Olympiasite, em Bruges.

“O Conselho de Contestação de Licenças anunciou hoje que o recurso contra a licença ambiental para a construção e exploração de um novo estádio de futebol no Olympiasite, em Bruges, foi indeferido”, escreve o Blauw-Zwart.

“O Club Brugge está satisfeito por, após mais de vinte anos, ter obtido uma licença definitiva e executável para a construção de seu novo estádio. A expectativa é que a construção comece ainda este ano e que possamos dar o pontapé inicial na temporada 2028/29 no novo estádio.”

Até esse momento previsto em 2028, o Club continuará jogando no atual Estádio Jan Breydel, que tem capacidade para cerca de 29.000 pessoas.

Amistosos de clubes
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB

O novo estádio coberto terá capacidade para 40.116 espectadores. Com isso, ele se tornará o maior estádio da Bélgica, atrás apenas do Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

O Club optou deliberadamente por um layout compacto para o estádio, que terá uma estrutura de telhado em forma de anel. A arquibancada principal terá capacidade para 12.000 torcedores.

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