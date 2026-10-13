Uma grande crise atingiu o Al Nassr, poucas horas antes de disputar o clássico contra o rival tradicional Al Ahli, pela Liga Roshn Saudita.
O Al Nassr visita o Al Ahli depois de amanhã, quinta-feira, no estádio Al Inmaa, em Jidá, na nona rodada da Liga Roshn Saudita.
O jornalista saudita Abdulaziz Al Osaimi revelou, em sua conta pessoal no "X", a possibilidade de adiamento do clássico, já que a delegação do Al Nassr ainda não deixou a capital saudita, Riade, até o momento.
Al Osaimi explicou que o Al Nassr aguarda para saber se há possibilidade de adiar a partida e que, caso isso não ocorra, será obrigado a viajar para Jidá por via terrestre, diante da dificuldade de viajar de avião por causa dos acontecimentos recentes na Arábia Saudita.
No entanto, o jornalista saudita apontou o desejo da equipe da capital de adiar o jogo, sobretudo porque não teve descanso após o confronto com o Neftchi, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.
A partida é considerada decisiva para as duas equipes, já que o Al Nassr busca manter a perseguição ao Al Hilal na liderança. O clube ocupa a terceira colocação na tabela, com 19 pontos, dois atrás do líder e atrás do Al Qadsiah, segundo colocado, pelo saldo de gols.
Por outro lado, o Al Ahli busca manter sua recuperação com uma nova vitória que o devolva à disputa pelo título. A equipe está na sexta posição da tabela, com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e 3 derrotas.