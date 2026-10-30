O Manchester United deixou de ser apenas um clube de futebol que atravessa uma crise de resultados ou busca o caminho de volta aos pódios de premiação, e se transformou gradualmente em um tema midiático aberto e em uma enorme fábrica de produção de conteúdo, na qual programas de televisão, plataformas de podcast e canais do YouTube disputam para analisar cada crise, criticar cada decisão e discutir cada detalhe dos bastidores de Old Trafford.

E enquanto o clube tenta recuperar seu prestígio perdido dentro das quatro linhas, os capítulos da novela das crises continuam fora delas, com a participação de um grande número de seus ex-ídolos que se converteram em analistas, influenciadores e produtores de conteúdo, a ponto de ter se tornado difícil distinguir entre o desejo verdadeiro de salvar o clube e a busca por altos índices de audiência por meio do destaque aos seus fracassos recorrentes.

E, no mais recente capítulo dessa novela, Michael Carrick, de 45 anos, recebeu uma oportunidade adicional de comandar a equipe, após ter sido decidida sua permanência no cargo durante o confronto contra o Chelsea, marcado para sábado, em um desdobramento que pode lhe conceder alguma estabilidade, mas que representa, ao mesmo tempo, um novo material para a equipe de filmagem da série "All or Nothing", da Amazon, que obteve permissões sem precedentes para documentar o que acontece por trás das portas fechadas do clube nesta temporada.

E assim, o Manchester United se vê diante de um cenário excepcional: enquanto os torcedores aguardam o retorno das partidas para que a enxurrada de análises e críticas cesse por algum tempo, a produção de conteúdo em torno do clube continua em ritmo crescente, transformando o sofrimento de um dos maiores clubes do mundo em uma indústria midiática por si só.

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A intensa cobertura midiática do Manchester United não é algo novo, já que o clube estava acostumado a ocupar as manchetes graças à sua popularidade mundial e ao seu histórico repleto de conquistas, mas o que mudou nos últimos anos é a natureza dessa cobertura, depois que os ex-jogadores se tornaram protagonistas na construção do debate diário em torno da equipe.

E, olhando para o cenário atual, parece que relacionar os ídolos do Manchester United que não possuem plataformas midiáticas por meio das quais criticam o clube se tornou muito mais difícil do que identificar aqueles que participam regularmente da análise de suas crises, de acordo com o que informou a "BBC Sport".

E as críticas já não se limitam aos programas esportivos tradicionais ou aos comentários após as partidas, mas se estenderam às plataformas de podcast, aos canais do YouTube e aos programas de debate digitais, que concedem aos seus responsáveis um espaço maior para expressar suas opiniões e lhes permitem o contato direto com a torcida do clube.

E aqui se destacam nomes como Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt e Rio Ferdinand, todos com uma grande história no clube, mas que hoje se tornaram parte do cenário midiático que acompanha cada novo tropeço da equipe.

Neville e Rooney: críticas que viram conteúdo para o público

Gary Neville foi um dos principais rostos que contribuíram para mudar o formato da cobertura midiática do Manchester United, após lançar a plataforma "The Overlap" em 2021, que alcançou grande sucesso por meio de vídeos, programas de debate e podcasts, tornando-se uma das plataformas mais influentes da mídia esportiva.

E Neville não se limitou à análise pela rede "Sky Sports", mas ampliou sua presença digital, aproveitando a enorme popularidade que o clube possui e o crescente interesse do público por tudo o que se refere às suas crises.

E a pesada derrota diante do Bournemouth pelo placar de 3 a 0 no último domingo abriu um novo capítulo de críticas, após Neville fazer comentários duros durante sua análise da partida, antes de apresentar um episódio de seu programa em áudio direto do estádio de Old Trafford, no qual acusou alguns jogadores da equipe de falta de profissionalismo.

E Neville disse que alguns jogadores não vivem da maneira como os profissionais deveriam viver, apontando que eles não dormem nos horários adequados, não seguem uma dieta correta e não dedicam ao Manchester United a atenção que ele merece ao longo do dia.

E acrescentou que não nutre qualquer consideração por alguns desses jogadores, considerando que o comportamento deles fora de campo não condiz com a grandeza do clube e com seu valor histórico.

E a onda de críticas não parou em Neville, já que Wayne Rooney apareceu na terça-feira no canal "Stick to Football", um canal no YouTube dedicado ao acompanhamento das notícias do Manchester United e administrado por Neville, exigindo que os jogadores da equipe recebessem o que descreveu como "um forte chute na bunda", em referência à necessidade deles de um choque de verdade que lhes devolva o entusiasmo e a disciplina.

E, em outro episódio de "The Overlap", Neville apontou que alguns treinadores às vezes podem precisar ser demitidos para seu próprio bem, enquanto Roy Keane, ex-capitão do Manchester United, não hesitou em descrever Michael Carrick e os integrantes de sua comissão técnica como extremamente sortudos por permanecerem em seus cargos.

Mas a influência midiática de Neville não parou em seu próprio programa, já que, no verão passado, ele adquiriu uma rede de canais do YouTube de propriedade de Mark Goldbridge, um dos mais destacados influenciadores especializados em notícias do Manchester United, o que contribuiu para ampliar o alcance da cobertura digital do clube.

E Goldbridge, cujo nome verdadeiro é Brent Di Cesare, possui uma base de fãs que ultrapassa 3,7 milhões de inscritos, depois de ter ficado famoso por vídeos que se espalharam amplamente, nos quais aparecia reagindo com fúria e lançando críticas duras enquanto acompanhava as partidas da equipe.

E Goldbridge atualmente participa da apresentação do programa "Stick to Football" ao lado de Rooney, maior artilheiro da história do clube, em um modelo que reflete o grau de entrelaçamento entre antigos astros do futebol e produtores de conteúdo digital.

A Geração de 92 entra na batalha, e Martínez responde à sua maneira

Neville, Rooney e Keane já não são os únicos com influência no debate em torno do Manchester United, já que a eles se somaram vários astros da geração de ouro do clube, que construíram sua glória sob o comando de Sir Alex Ferguson.

E Paul Scholes e Nicky Butt, membros da famosa Geração de 92, apresentam um podcast chamado "The Good, the Bad and the Football", por meio do qual aproveitam sua longa experiência para analisar o desempenho da equipe e criticar os jogadores e treinadores.

E, na temporada passada, antes do confronto do dérbi de Manchester, que foi a primeira partida de Michael Carrick em seu estádio como treinador da equipe, a dupla fez declarações polêmicas sobre a capacidade de Lisandro Martínez de lidar com a força física do atacante norueguês Erling Haaland.

E Nicky Butt disse que Haaland conseguiria carregar Martínez e correr com ele, enquanto Scholes foi além, prevendo que o atacante norueguês arremessaria o zagueiro argentino para dentro das redes após marcar um de seus gols.

Mas o que aconteceu dentro de campo foi exatamente o contrário das previsões, depois que o Manchester United conquistou a vitória por 2 a 0 e Martínez fez uma partida notável, na qual conseguiu lidar com Haaland de forma marcante.

E, quando o zagueiro argentino foi questionado sobre as declarações de Scholes após a partida, não escondeu seu descontentamento, afirmando que não se importa com o que diz o ex-jogador, e até o convidou a enfrentá-lo diretamente caso tivesse algum problema com ele.

E Martínez disse que avisou Scholes de que ele pode dizer o que quiser, mas que, se quisesse lhe transmitir qualquer recado, poderia ir à sua casa ou encontrá-lo em qualquer outro lugar, afirmando que não se sente preocupado com aquelas críticas.

E esse episódio revela uma faceta da influência que as plataformas midiáticas dos ex-jogadores passaram a exercer, após ultrapassarem os limites da análise técnica e passarem a lançar julgamentos e previsões que podem se transformar em motivo de polêmica entre jogadores e torcedores.

Carrick rejeita o alvoroço, e só a torcida merece sua atenção

Em meio a esse ruído midiático, parece que Michael Carrick optou por se afastar o máximo possível de acompanhar o que se diz sobre ele e sobre sua equipe, para não permitir que as críticas externas influenciem seu trabalho dentro do clube.

E, durante a coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, o treinador foi questionado sobre como lida com o alvoroço midiático proveniente de seus ex-companheiros e antigos jogadores, mas ele esclareceu que não acompanha esses comentários de forma regular.

E Carrick disse que se limita a tomar conhecimento das coisas que precisa saber, e não procura as críticas ou os comentários que não trazem qualquer benefício real para ele ou para a equipe.

E o treinador enfatizou que a prioridade para ele é saber a opinião da torcida, cuidar do clima dentro do estádio e valorizar os torcedores que viajam atrás da equipe para assistir às partidas e apoiá-la.

E acrescentou que o que lhe importa é o que os jogadores apresentam dentro de campo e o que os torcedores veem em termos de desempenho e resultados, afirmando que não dá grande importância às demais opiniões.

E as declarações de Carrick refletem uma tentativa de separar o trabalho técnico dentro do clube das crescentes pressões midiáticas que passaram a cercar o Manchester United, especialmente porque cada decisão relativa à escalação, às substituições ou ao futuro da comissão técnica se transforma rapidamente em tema de debate e análise.

Os ex-jogadores traem seu clube ou defendem seus padrões?

A polêmica em torno das plataformas dos ex-jogadores não se limita à intensidade das críticas que eles direcionam, mas se estende a uma pergunta ainda mais complexa: esses ídolos prestam um serviço verdadeiro ao clube ao expor suas deficiências, ou contribuem para aumentar a pressão sobre os jogadores e transformar cada crise em um novo material midiático?

No passado, um jogador podia ficar irritado caso recebesse uma nota baixa em algum jornal após uma partida ruim, mas a situação mudou enormemente, depois que ele passou a ter de lidar com debates que podem durar dias inteiros e que incluem análises detalhadas e críticas de antigos astros que conhecem bem a natureza da vida dentro de «Old Trafford».

E Erik ten Hag, ex-treinador do Manchester United, falou recentemente sobre as dificuldades que seus jogadores enfrentaram para lidar com as críticas de personalidades como Gary Neville e Rio Ferdinand, considerando que os antigos astros poderiam oferecer mais apoio ao clube em vez de se limitarem a atribuir culpas.

E, em declarações ao site "The Athletic", Ten Hag esclareceu que teve boas conversas com Neville e Ferdinand, e não se incomodou pessoalmente com suas opiniões, mas apontou que alguns jogadores são afetados psicologicamente pelo que ouvem em forma de críticas.

E acrescentou que esses astros alcançaram grandes sucessos com o clube, mas que também podem oferecer mais ajuda aos jogadores e à equipe, enfatizando a necessidade de que o apoio seja recíproco, e não restrito à crítica dos erros.

Ainda assim, o treinador holandês reconheceu que o ser humano costuma ser mais severo ao criticar as coisas que ama, em referência à relação emocional que liga os ídolos do clube ao Manchester United.

E é um ponto de vista com o qual o próprio Neville concorda, tendo admitido que talvez nem sempre tenha conseguido alcançar o equilíbrio necessário em suas críticas à equipe ao longo dos últimos dez anos.

E, durante sua aparição no podcast de Rio Ferdinand no verão passado, Neville foi confrontado com uma pergunta sobre se lidava de forma exageradamente severa com o Manchester United em comparação com os outros clubes, e respondeu que o assunto exige certo equilíbrio, apontando que, é claro, não deseja ver o Manchester City perto de conquistar o título da Premier League.

E admitiu que as partidas do Manchester United são as mais difíceis para ele quando trabalha como analista, e que talvez seja mais severo em suas críticas quando a equipe não apresenta o nível esperado.

Mas Neville, em contrapartida, possui um forte argumento para defender sua posição, tendo em vista que passou 19 anos dentro de Old Trafford e conquistou ao longo deles 18 títulos importantes, o que lhe confere uma vasta experiência para avaliar os padrões que o clube deveria manter.

E, durante a derrota diante do Bournemouth, Neville apontou para uma faixa levantada nas arquibancadas do Stretford End durante o primeiro tempo, que trazia uma única palavra: "padrões", considerando que aqueles padrões que construíram a história do clube desapareceram há muito tempo.

Já Nicky Butt, que também se formou na academia do Manchester United, considera que as críticas dos ex-jogadores partem do amor que eles têm pelo clube e do desejo de vê-lo recuperar seu prestígio.

E disse, em janeiro passado, que os jogadores atuais não deveriam encarar cada crítica como um ataque pessoal, nem reclamar de estarem sob pressão quando os resultados vão mal.

E afirmou que torce pelo Manchester United desde quando tinha seis ou sete anos de idade, e que falar sobre as crises não tem o objetivo de atacar os jogadores ou apunhalá-los pelas costas, mas sim de expressar a verdade da situação ruim que o clube vive.

A fama é uma arma de dois gumes, e as crises rendem visualizações

Para além da polêmica sobre as intenções dos ex-jogadores, há uma verdade que não pode ser ignorada: o conteúdo negativo relativo ao Manchester United desperta um enorme interesse do público, que não se limita aos torcedores do clube, mas se estende às torcidas dos clubes rivais e aos espectadores neutros.

O clube ainda é um dos clubes de futebol que mais gera receita no mundo, apesar de estar distante da conquista do título da Premier League desde 2013, o que reflete a continuidade de sua força comercial e de público apesar da queda em seus resultados esportivos.

E grande parte dessa força se apoiou nos grandes contratos de patrocínio comercial e no alcance mundial da marca, além das altas receitas das partidas disputadas no estádio de Old Trafford.

E, na temporada passada, o único a superar o Manchester United na Premier League em termos de receita de dias de jogo foi o Arsenal, o que confirma que o interesse pelo clube não recuou na mesma medida em que recuaram suas conquistas dentro de campo.

E Ed Woodward, ex-vice-presidente executivo do clube, havia provocado a ira da torcida em 2018 ao dizer que o desempenho da equipe dentro de campo não influencia de forma perceptível a capacidade do clube de atingir seus objetivos comerciais.

E, apesar das críticas que essa declaração sofreu, ela revelou uma faceta da filosofia de tratar o Manchester United como uma marca global que transcende os limites dos resultados e das competições esportivas.

E, a partir daí, a relação entre as crises midiáticas e a fama comercial parece mais complexa: quanto mais a equipe tropeça, mais se fala sobre ela, e quanto mais aumenta a intensidade das críticas, mais surgem novos programas, episódios adicionais e vídeos que alcançam amplas visualizações.

E isso não significa necessariamente que o clube provoque crises de propósito, mas é evidente que sua fama mundial faz com que tudo o que acontece dentro dele possa se transformar em um produto midiático passível de comercialização e investimento.

"Odiados, amados e impossíveis de ignorar": um lema que resume o cenário

O Manchester United sempre considerou que sua presença contínua no foco das atenções representa parte de sua identidade global, o que é refletido pela famosa frase que aparece regularmente nas faixas da torcida no estádio de Old Trafford: "Odiados, amados e nunca ignorados".

E a questão não se limitou às arquibancadas, já que o clube usou esse lema no lançamento de uma coleção de roupas que trazem a mesma frase, em referência à sua consciência do valor da presença midiática e popular permanente.

E, portanto, pode-se enxergar o que acontece atualmente como uma extensão da natureza do Manchester United como um dos clubes mais interessantes do futebol mundial, seja quando conquista vitórias, seja quando afunda em crises.

Mas a diferença é que, no passado, o clube impunha sua presença por meio dos títulos, das conquistas e dos astros, enquanto hoje passou a ocupar um grande espaço do cenário midiático por causa de seus fracassos recorrentes e da polêmica em torno de sua diretoria, seus treinadores e seus jogadores.

E, enquanto Michael Carrick segue tentando recolocar a equipe no caminho certo, e os ídolos do clube continuam a analisar cada detalhe e a criticar cada tropeço, permanece a pergunta mais importante: essa indústria midiática ajuda o Manchester United a recuperar seus padrões perdidos, ou se tornou parte do ciclo de fracasso que o clube vive?

Talvez a resposta não esteja clara ainda, mas o certo é que o Manchester United deixou de ser apenas um time que aguarda uma nova partida para corrigir seu rumo, e se tornou uma novela aberta cujos capítulos se renovam a cada derrota e cujos detalhes são vendidos pelas plataformas digitais, enquanto sua torcida continua a aguardar o desfecho que há muito não chega: o retorno do clube aos pódios de premiação em vez de se contentar em liderar as manchetes das notícias.