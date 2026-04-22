O Chelsea terá de pagar milhões ao demitido Rosenior; Romano traz uma correção

No início de janeiro, o Chelsea ofereceu a Liam Rosenior um contrato lucrativo válido até o verão de 2032. Mais de três meses depois, a parceria entre as duas partes chegou ao fim, o que obriga o clube londrino a pagar uma indenização considerável ao técnico de 41 anos.

Segundo o Daily Mirror, entre outros, Rosenior, que foi demitido, receberá o equivalente a 27,6 milhões de euros da diretoria do clube em Stamford Bridge. O jornal inglês acrescenta, porém, que o valor total pode ser reduzido devido a determinadas cláusulas.

O especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano confirma a cláusula no contrato plurianual de Rosenior e que o Chelsea não pagará o salário integral ao inglês nos próximos anos. Apesar disso, o técnico demitido pode contar com uma indenização substancial.

O Daily Mirror calcula que, na era da Premier League, o Chelsea já repassou mais de 180 milhões de euros a treinadores demitidos. O maior valor foi pago a Antonio Conte: cerca de 30 milhões de euros. José Mourinho recebeu 26,5 milhões de euros quando foi demitido em 2007. Thomas Tuchel, Graham Potter, Enzo Maresca e Mauricio Pochettino também receberam milhões.

Segundo vários meios de comunicação ingleses, Rosenior foi demitido devido ao fraco desempenho na Premier League e na Liga dos Campeões. Além disso, alguns jogadores supostamente já não confiavam no jovem treinador.

Callum McFarlane assumirá provisoriamente o comando do Chelsea, conforme confirmado pela diretoria do clube após a demissão de Rosenior. Sua primeira partida será no domingo contra o Leeds United, na semifinal da FA Cup.

Na Premier League, o Chelsea caiu para a sétima posição. Essa posição dá direito a uma vaga na fase de grupos da Conference League.