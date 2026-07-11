O Chelsea já viu o suficiente e não precisa mais ver esse jogador caro em campo

Alejandro Garnacho não treina mais no Chelsea. O atacante argentino pode deixar o clube após apenas uma temporada e está avaliando suas opções.

No verão passado, Garnacho foi contratado por 46,5 milhões de euros do Manchester United, onde teve sua grande chance de se destacar.

No entanto, o jogador, que já disputou oito partidas pela seleção argentina, não conseguiu causar grande impacto em Londres. No total, ele disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcando oito gols, dos quais apenas um na Premier League.

O Chelsea está disposto a vender Garnacho por cerca de cinquenta milhões de euros. Até o momento, apenas um clube demonstrou interesse: a AS Roma.

Segundo Fabrizio Romano, o clube italiano entrou em contato com o Chelsea para discutir uma transferência. O clube prefere contratá-lo por empréstimo com opção de compra.

Anteriormente, o Chelsea já havia vendido Andrey Santos. O brasileiro assinará contrato com o Manchester United até meados de 2032, rendendo ao Chelsea 60 milhões de euros.