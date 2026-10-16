O Chelsea anunciou nesta sexta-feira que seu capitão, Reece James, foi submetido a uma cirurgia simples e bem-sucedida no joelho, após a lesão sofrida durante os treinos.

O clube explicou, em comunicado publicado em seu site oficial, que Reece James passou por uma cirurgia simples no joelho, coroada de êxito.

O jogador de 26 anos desfalcou o Chelsea na vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth, no sábado, em Stamford Bridge, período em que realizou exames médicos para avaliar a lesão sofrida durante os treinos.

Os exames médicos confirmaram que a intervenção cirúrgica era o procedimento necessário para tratar a lesão.

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Reece James já iniciou o processo de recuperação e contará com o apoio do departamento médico do clube no centro de treinamento de Cobham durante a fase de reabilitação.

Todos os funcionários do Chelsea desejaram uma rápida recuperação ao capitão da equipe e reafirmaram seu apoio ao jogador ao longo do processo de recuperação até o retorno aos campos.



