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O Chaabani reformula a convocação da Tunísia: retorno de Sassi e Maaloul e ausências que geram questionamentos

Tunísia x Uganda
Tunísia
Uganda
Africa Cup of Nations Qualification
Tunísia
Uganda

Mudanças em massa

Moïn Chaâbani, treinador da seleção da Tunísia, anunciou a lista da Tunísia para disputar as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027 diante de Uganda no dia 24 de setembro, e de Botsuana no dia 28 do mesmo mês, em uma convocação que marcou o retorno de Ferjani Sassi e de Ali Maâloul às fileiras da seleção tunisiana.

Segundo a lista divulgada pela Federação Tunisiana de Futebol, Chaâbani trouxe de volta Ferjani Sassi à seleção após sua ausência da Copa do Mundo 2026, apesar de ele ter usado a braçadeira de capitão durante a Copa Africana de Nações e a Copa Árabe, além de reincluir Mohamed Ali Ben Romdhane e Aïssa Laïdouni, fazendo com que três jogadores que atuam no Campeonato Catariano retornassem às fileiras da Tunísia.

A lista também marcou o retorno de Ali Maâloul após sua ausência do Mundial, enquanto foi deixado de fora Ali Abdi, defensor do Nice, da França, apesar de seu pedido de desculpas por suas declarações recentes que geraram polêmica na Tunísia, depois de ter manifestado disposição em faltar à Copa do Mundo para ajudar seu clube nas partidas do playoff a fim de evitar o rebaixamento.

Em comparação com a lista do Mundial, ausenta-se Hannibal Mejbri por lesão, além da aposentadoria de Rani Khedira e Ellyes Skhiri do futebol internacional, somando-se ainda a ausência de Firas Chaouat, Dylan Bronn, Omar Rekik, Mohamed Haj Mahmoud, Mortadha Ben Ouanès e Elias Saad.

A lista incluiu apenas 14 jogadores dentre os que participaram da última Copa do Mundo, e também abriu espaço para Mohamed Sadok Gdaïda, atacante do Club Africain, e Sami Chouchane, jogador do Dijon, da França, em sua primeira convocação com a seleção tunisiana.

Africa Cup of Nations Qualification
Tunísia crest
Tunísia
TUN
Uganda crest
Uganda
UGA

A lista da Tunísia marcou o retorno de nomes de destaque e amplas mudanças em comparação com a lista da Copa do Mundo.

Confira a lista completa:

Goleiros: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen, Mohib Chamekh.

Defesa: Yann Valery, Moatez Neffati, Adam Arous, Mohamed Nasraoui, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Mohamed Amine Ben Hmida, Amine Charni, Ali Maâloul.

Meio-campo: Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aïssa Laïdouni, Hamza Rafia, Sami Chouchane, Ismaël Gharbi, Anis Ben Slimane.

Ataque: Khalil Ayari, Seifallah Ltaief, Elias Achouri, Rayan Loumi, Sébastien Tounekti, Hamza Mastouri, Sadok Gdaïda.

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