O Atlético de Madrid aplicou um forte tapa nos gigantes da Europa e anunciou de forma retumbante: o argentino Julián Álvarez não está à venda na janela de transferências de inverno, em janeiro do próximo ano.

O site TEAMtalk revelou que a diretoria dos Colchoneros notificou tanto o Arsenal quanto o Paris Saint-Germain, e até mesmo o próprio jogador, de que ele não terá permissão para deixar o clube durante a atual temporada, encerrando assim meses de perseguição e especulação.

Um verão de perseguição que termina em decepção

O Arsenal passou a maior parte do verão acompanhando de perto a situação de Álvarez no estádio Wanda Metropolitano, em meio a um clima de incerteza que cercava o futuro do astro do Atlético de Madrid, que demonstrava grande desejo de deixar o clube.

E o destino preferido do jogador era claro: o Barcelona, mas o Atlético de Madrid manteve-se firme em sua posição, totalmente contrária à ideia de vendê-lo ao seu rival catalão direto.

Apesar dessa recusa categórica ao Barcelona, o clube espanhol mostrou uma abertura surpreendente em relação ao Arsenal, com conversas secretas realizadas em Londres com o diretor esportivo do clube, Andrea Berta, durante as quais a equipe inglesa explorou a possibilidade de trazer de volta o campeão mundial para a Inglaterra mais uma vez.

O Arsenal manteve contato constante com os agentes do jogador e estava ciente de que o Barcelona ainda era a primeira opção de Álvarez, e, embora a ideia de uma transferência para o norte de Londres estivesse sobre a mesa, o atacante não pressionou com força para concretizá-la durante o verão.

Na verdade, o Arsenal continuou em contato com o entorno do jogador mesmo após o fechamento da janela de transferências, na esperança de que ele se tornasse mais receptivo com a chegada de janeiro, algo que parecia de fato se concretizar, já que Álvarez passou a aceitar melhor a ideia de partir para outro destino, o que deu à equipe de Mikel Arteta um impulso moral e a colocou na linha de frente dos clubes candidatos à sua contratação.

E quanto a Gyökeres e Kvaratskhelia?

Esta decisão representa um grande revés para o Arsenal, que agora será obrigado a buscar um caminho diferente para reforçar seu ataque, e, embora o apreço do clube por Álvarez permaneça, qualquer movimento será adiado para o verão.

E isso tem reflexos diretos no futuro de Viktor Gyökeres, já que qualquer eventual saída dele parece agora mais próxima de ser considerada apenas durante o verão.

Já o Paris Saint-Germain, que há muito demonstrava interesse de longa data pelo argentino, também foi obrigado a aceitar a realidade, e, apesar da lesão de seu astro Khvicha Kvaratskhelia, que encerrou sua temporada, fontes internas do clube parisiense confirmam que Luis Enrique não tem o menor desejo de contratar um jogador apenas para providenciar um substituto temporário para o georgiano, o que significa que a posição do Paris não mudaria nem mesmo com a ausência de Kvara.



