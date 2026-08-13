Cenas dolorosas voltaram a se repetir para o futebol marroquino em casa, depois que as Leoas do Atlas perderam a vaga para a final da Copa Africana de Nações Feminina de 2026 diante de Camarões, após a derrota nos pênaltis por 3 a 1, ao término de uma partida que terminou empatada sem gols.

O roteiro da derrota trouxe à memória o que aconteceu com a seleção masculina de Marrocos na final da Copa Africana de Nações de 2025, também disputada em Marrocos e que terminou com a derrota de Marrocos diante de Senegal por 1 a 0.

Assim como ocorreu com a seleção principal na final continental, o golpe marroquino veio em um momento fatal, já que Fatima Tagnaout teve uma chance real de decidir a classificação aos 118 minutos, ou seja, apenas dois minutos antes de a partida ir para os pênaltis, depois que o árbitro assinalou um pênalti. A jogadora marroquina, porém, o desperdiçou após a defesa da goleira camaronesa Michalle Bahina.

A cena foi semelhante ao que aconteceu na final da Copa Africana de Nações masculina no início deste ano, quando Ibrahim Diaz desperdiçou um pênalti em um momento fatal da partida diante de Senegal, levando o confronto a um roteiro que terminou com a derrota da seleção marroquina.

A goleira camaronesa não se limitou a defender o pênalti, mas se transformou na grande heroína das cobranças, após conseguir defender três penalidades, conduzindo Camarões à vitória por 3 a 1 e garantindo a vaga na final.

Com isso, evaporou-se o sonho de Marrocos de disputar a terceira final consecutiva da Copa Africana de Nações Feminina, depois de já ter chegado às finais das edições de 2022 e 2024, tendo perdido ambas as partidas diante de África do Sul e Nigéria, respectivamente.

A derrota também obrigou a seleção marroquina a se contentar com a disputa do terceiro lugar, quando aspirava aproveitar a realização do torneio em casa para conquistar o título pela primeira vez.

Marrocos e Argélia: segundo confronto no torneio

A seleção marroquina enfrentará a Argélia na partida de disputa do terceiro lugar, em um confronto que será o segundo entre as duas seleções na atual edição da Copa Africana de Nações Feminina de 2026.

As duas seleções já haviam se encontrado na fase de grupos, quando a seleção marroquina levou a melhor por 1 a 0.

As Leoas do Atlas buscam recuperar o equilíbrio rapidamente após a dolorosa eliminação diante de Camarões, enquanto a Argélia busca a desforra depois da derrota anterior para as donas da casa e encerrar sua participação no torneio no terceiro lugar.

Camarões segue surpreendendo

A seleção camaronesa havia chegado à final após uma das principais surpresas do torneio, ao eliminar nas quartas de final a seleção da Nigéria, dona do recorde de títulos da competição.

A seleção nigeriana conquistou a Copa Africana de Nações Feminina 10 vezes em 13 edições desde o início da competição, em 1998, o que fez de sua eliminação pelas mãos de Camarões um grande feito para as camaronesas.

Em seguida, Camarões conseguiu superar o obstáculo de Marrocos, ficando a apenas um passo de conquistar o título continental.

Malaui faz história diante da Argélia

Na outra semifinal, o Malaui seguiu escrevendo a história ao vencer a Argélia por 3 a 1, alcançando a final pela primeira vez em sua história.

O Malaui aproveitou sua superioridade numérica após a expulsão de uma jogadora argelina para marcar dois gols no primeiro tempo, por meio das irmãs Tabitha Chawinga e Temwa Chawinga.

A Argélia conseguiu diminuir a diferença no segundo tempo com Ikram Adjabi aos 60 minutos, mas Tabitha Chawinga voltou aos 76 minutos e marcou seu segundo gol na partida e o terceiro de sua seleção, acabando com as esperanças de reação da Argélia.

Com esse feito, o Malaui tornou-se a primeira seleção, com exceção da edição inaugural de 1998, a alcançar a final da Copa Africana de Nações Feminina em sua primeira participação no torneio.

Final entre Camarões e Malaui

Camarões marcou encontro com o Malaui na partida final, prevista para o próximo domingo, em um confronto que reúne uma seleção com história e grande experiência no torneio e outra que vive o melhor feito de sua história continental.