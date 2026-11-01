O futuro da Copa da Ásia de 2027, marcada para ser disputada na Arábia Saudita, voltou ao centro das dúvidas, depois que ressurgiram os rumores sobre a possibilidade de transferir o torneio para o ano de 2028, diante de declarações do presidente da Confederação Asiática de Futebol, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, durante as quais ele não fechou a porta para esse cenário, apesar da continuidade dos preparativos oficiais para a realização das competições na data estabelecida.

O jornalista Battal Al Qaws levantou a questão em seu programa "Fi Al Marma", mencionando reportagens que abordaram a possibilidade de adiar o torneio por mais um ano, mas ele enfatizou que o assunto ainda está no campo das especulações, e que nenhuma decisão oficial foi emitida a respeito pela confederação continental.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa já havia falado sobre a possibilidade de realizar a Copa da Ásia em 2028 caso as circunstâncias assim exigissem, esclarecendo que a Confederação Asiática não é obrigada a apressar a definição do caso, e que acompanha os desdobramentos antes de tomar qualquer decisão relacionada à data final da competição.

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Por outro lado, as recentes movimentações organizacionais vieram confirmar que o trabalho continua seguindo o cronograma original, depois que a Confederação Asiática e o comitê organizador local anunciaram, no dia 26 de outubro, a aprovação da tabela de jogos do torneio e dos estádios que receberão as competições, com a definição do período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027 como data para sua realização.

Esse anúncio coloca a data original do torneio em primeiro plano, ao mesmo tempo em que continuam circulando reportagens que falam sobre a possibilidade do adiamento, o que mantém o caso da Copa da Ásia aberto a mais de um cenário, sem que isso signifique a existência de uma intenção oficial de alterar sua data até o momento.

Entre as declarações do presidente da Confederação Asiática e os preparativos organizacionais em andamento na Arábia Saudita, a definição permanece condicionada ao que será emitido pela confederação continental no período que vem, já que até agora não foi anunciada nenhuma alteração oficial na data da Copa da Ásia de 2027, cujo início está marcado para o próximo mês de janeiro.