Tudo indica que os dias de Endrick no Real Madrid estão contados; o jovem atacante brasileiro não entra nos planos do técnico José Mourinho, e já pensa em uma nova transferência por empréstimo quando a janela de transferências abrir em janeiro.

Apesar de Endrick ter começado a temporada lidando com uma lesão, ele não teve oportunidades dignas de nota desde sua recuperação; afinal, só jogou quatro minutos contra o Elche até agora nesta temporada, e o atacante prefere sair devido ao pouco tempo de jogo disponível para ele, segundo informou o jornal catalão Sport.

O jogador brasileiro transferiu-se para o Real Madrid vindo do Palmeiras no verão de 2024 por 48 milhões de euros e, apesar de ter chegado como uma estrela promissora, enfrentou dificuldades para se adaptar de fato ao clube merengue.

Após uma boa primeira temporada sob o comando de Carlo Ancelotti — na qual marcou sete gols em 37 partidas —, foi emprestado ao Olympique Lyon em janeiro deste ano; como não fazia parte dos planos de Xabi Alonso, mudou-se para a França, onde teve um desempenho notável e marcou oito gols em 21 partidas.

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Depois de um período de atuações fortes que durou seis meses, o jogador retornou ao Real Madrid neste verão, mas Mourinho não o inclui em seus cálculos; afinal, encontra-se atrasado na ordem das opções ofensivas, atrás de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Yan Diomande e até Carlos Espí.

Além disso, a presença de Arda Güler na linha de ataque reduz o tempo de jogo disponível para Endrick e, como resultado, o jogador brasileiro decidiu sair novamente em janeiro em busca de oportunidades para jogar e minutos em campo.

Segundo a rádio Cadena SER, seu próximo destino pode ser o Aston Villa, comandado por Unai Emery, já que o clube inglês demonstrou interesse em sua contratação; o jogador também despertou o interesse de clubes italianos como Roma e Milan.



