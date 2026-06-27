A Confederação Brasileira de Futebol apresentou uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) em protesto contra a anulação do gol de Vinícius Júnior contra a Escócia durante a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, considerando a decisão “injusta” e contrária aos critérios de arbitragem adotados no torneio.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “AS”, que obteve uma cópia exclusiva da carta, a CBF expressou seu descontentamento com o desempenho do árbitro mexicano César Ramos, e da intervenção do Vídeo-Árbitro (VAR) na jogada do gol que completaria o hat-trick de Vinícius, apontando que o incidente representa “mais um erro” no uso da tecnologia durante a competição.

Vinícius havia roubado a bola do zagueiro escocês Hendrik aos 22 minutos e marcado o segundo gol do Brasil, antes que o árbitro de vídeo interviesse e solicitasse a revisão da jogada, levando o árbitro a anular o gol sob a alegação de uma falta anterior cometida pelo atacante brasileiro.

A repetição televisiva mostrou um leve contato entre os jogadores, mas a Confederação Brasileira de Futebol considerou a decisão “exagerada” e citou casos semelhantes em que os gols não foram anulados.

O texto da carta enviada à FIFA dizia: “Entre os aspectos que chamaram nossa atenção durante o torneio, está a abordagem adotada pelo árbitro assistente de vídeo, pois ficou claro o foco em respeitar a interpretação do árbitro em campo e limitar a intervenção a erros claros e evidentes. Acreditamos que essa filosofia beneficia o futebol e preserva a autoridade do árbitro”.

A carta acrescentou que “vários incidentes durante o torneio estiveram em consonância com essa abordagem, entre eles uma possível falta antes do gol da Argentina contra a Áustria, um possível pênalti entre Inglaterra e Gana aos 78 minutos e outro entre Senegal e França aos 58 minutos”, salientando que “a anulação do gol do Brasil não se coaduna com essa filosofia, já que a decisão pareceu surpreendente até mesmo para os próprios jogadores escoceses”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou, ao final de sua carta, que “respeita plenamente o processo de tomada de decisão e não discute a interpretação técnica da situação, mas apenas exige que os mesmos critérios sejam aplicados em todas as partidas e a todas as seleções participantes”.

Além disso, o Brasil dirigiu uma crítica direta ao árbitro César Ramos, considerando que “seu histórico com a seleção brasileira não é dos melhores”, lembrando que ele apitou a partida entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo de 2018, quando o gol de empate foi validado apesar de uma falta clara contra um zagueiro da Seleção.

A carta concluiu dizendo: “É compreensível que surjam dúvidas quando o mesmo árbitro intervém novamente em uma decisão decisiva que afeta o Brasil em mais um campeonato mundial”.