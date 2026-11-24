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A Federação Marroquina de Futebol divulgou um comunicado oficial sobre a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) no caso referente ao recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025.

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A Corte Arbitral do Esporte havia divulgado nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, sua decisão de acolher o recurso da Federação Senegalesa e anular a decisão da Confederação Africana de Futebol que havia concedido ao Marrocos a vitória por 3 a 0. Com isso, o título voltou para a seleção do Senegal, que havia conquistado o torneio ao vencer a final por 1 a 0.

Confira a íntegra do comunicado da Federação Marroquina:

A Real Federação Marroquina de Futebol tomou conhecimento da decisão da Corte Arbitral do Esporte, proferida nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, na cidade suíça de Lausanne, sobre o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol referente à final da Copa Africana de Nações de 2025.

Nesse contexto, a Real Federação Marroquina de Futebol manifesta sua surpresa e seu repúdio pelo fato de não ter sido levado em consideração seu pedido para que fossem extraídas as devidas consequências jurídicas de práticas capazes de comprometer a integridade e a credibilidade do procedimento arbitral, em especial o contato, já confirmado, entre o árbitro alemão Ulrich Haas e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, 48 horas antes da divulgação da decisão.

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A Real Federação Marroquina de Futebol registra ainda que a decisão não levou em consideração a orientação recentemente consolidada pelo International Football Association Board (IFAB) e pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) a respeito da saída de jogadores do campo sem a autorização do árbitro, bem como das responsabilidades e sanções disciplinares daí decorrentes.

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Diante disso, a Real Federação Marroquina de Futebol reafirma sua determinação de recorrer a todos os procedimentos legais disponíveis para contestar a decisão da Corte Arbitral do Esporte.

Detalhes da crise na final

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A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar, quando o placar ainda apontava 0 a 0. O árbitro marcou um pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

Vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o campo e seguiram para os vestiários em protesto, o que provocou a interrupção da partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o treinador a voltar e concluir o jogo.

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Com a retomada da partida, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao bater com cavadinha, à la Panenka, e a bola parou com facilidade nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

O jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa e deu ao seu país o segundo título de sua história, para choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção campeã em casa.

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Dois meses depois da partida, a Comissão de Apelação da Confederação Africana tomou uma decisão segundo a qual o Senegal foi considerado desistente, concedendo ao Marrocos a vitória por W.O. por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento do torneio.