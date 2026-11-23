Compartilhar Siga GOAL no Google

Cresce a polêmica sobre o destino da final da Copa Africana de Nações 2025 entre Marrocos e Senegal, com a circulação de notícias sobre a possibilidade de a partida ser repetida por decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Publicidade

No entanto, uma leitura jurídica do caso marroquino, segundo o jornal marroquino "Al Mountakhab", descartou esse cenário e revelou a natureza das decisões que a corte pode emitir.

O jornal citou uma fonte a par do caso e próxima da equipe jurídica marroquina, que afirmou que falar na possibilidade de uma decisão pela repetição da final carece de fundamento legal e contraria a natureza da competência da Corte Arbitral do Esporte, cujo papel se limita a revisar a legalidade da decisão contestada, e não a criar uma decisão alternativa a ela.

A fonte explicou que, durante as audiências, o lado marroquino apresentou argumentos que classificou como fortes, apoiados por novas gravações que documentam a saída completa da seleção senegalesa do gramado, no âmbito do recurso contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol sobre a partida final.

Apesar disso, a fonte ressaltou que a apresentação dessas provas não significa que o caso esteja decidido antecipadamente a favor do Marrocos, destacando que a federação senegalesa também apresentou seus argumentos perante a corte e que a decisão final continua sendo de competência do painel de árbitros, após o encerramento das audiências e a conclusão das deliberações jurídicas.

Publicidade Publicidade

A fonte também alertou contra se deixar levar pelos vazamentos que circulam sobre o conteúdo da sentença aguardada, afirmando que eles não se baseiam em informações confiáveis, diante do sigilo rigoroso imposto às deliberações da Corte Arbitral do Esporte e da impossibilidade de se ter certeza sobre o conteúdo da decisão antes de seu anúncio oficial.

De acordo com os esclarecimentos jurídicos publicados pelo jornal marroquino, a corte tem dois caminhos principais no caso: o primeiro é confirmar a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana, que determinou a derrota da seleção senegalesa por 3 a 0 e concedeu o título ao Marrocos; o segundo é anular a decisão e voltar ao resultado registrado em campo, que terminou com a vitória do Senegal.

Com base nessa leitura, o cenário de repetição da partida, seja em campo neutro, seja em jogos de ida e volta, não está entre as decisões possíveis no âmbito da competência jurisdicional da corte neste caso.