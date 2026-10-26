Moussa Adam, atacante do Al Ahli, se impôs com força entre os principais jovens talentos da Liga Joy de Elite Sub-21, após apresentar atuações ofensivas marcantes ao longo do mês de outubro, tornando-se um dos nomes de maior destaque que chamaram a atenção graças a seus gols decisivos e à sua capacidade de fazer a diferença em partidas importantes.

O brilho de Moussa Adam veio sustentado por números goleadores expressivos, já que chegou a 8 gols na temporada após marcar mais dois contra o Damac, na partida que terminou com a vitória do Al Ahli por 3 a 1, pela oitava rodada, reforçando sua presença na disputa pela artilharia do campeonato e confirmando seu valor dentro do setor ofensivo da equipe.

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Os dois gols contra o Damac não foram a primeira marca do jovem atacante no mês, já que ele havia marcado dois gols na vitória do Al Ahli sobre o Al Wehda por 2 a 1, pela sexta rodada, após balançar as redes aos 6 e aos 44 minutos, garantindo ao seu time três pontos preciosos e confirmando sua capacidade de aparecer nos momentos decisivos.

Os números revelam que Moussa Adam marcou 4 gols em duas partidas contra Al Wehda e Damac, pela sexta e pela oitava rodada, com uma média de dois gols por jogo, o que reflete a eficiência que demonstrou diante da meta adversária, especialmente nos confrontos em que o Al Ahli precisou de soluções ofensivas para definir o resultado.

Seu brilho também aconteceu num momento em que o Al Ahli segue perseguindo o Al Ittihad na liderança da Liga Joy de Elite, após elevar sua pontuação para 18 pontos depois da vitória sobre o Damac, mantendo-se na segunda colocação, enquanto os gols que Moussa Adam marca dão à equipe um importante impulso na disputa pelo título ao longo das próximas rodadas.

Com esse saldo, Moussa Adam se coloca entre os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador de outubro, apoiado em seu saldo de 8 gols e em sua contribuição direta nas vitórias do Al Ahli, confirmando que seu talento não se limita apenas a marcar, mas se estende a oferecer soluções ofensivas nas partidas que fazem a diferença na trajetória da equipe.