O capitão do Ajax, Davy Klaassen, dá vazão à sua frustração e critica duramente Alex Kroes

Com a derrota por 1 a 2 do Ajax para o FC Utrecht, os amsterdenses caem para a odiosa quinta colocação na Eredivisie. Isso gerou bastante descontentamento após a partida, como ficou claro nas palavras do capitão Davy Klaassen, que falou com a imprensa.

“Se não der certo uma ou duas vezes, isso pode acontecer. Mas se for assim semana após semana, então há algo que não está certo. Não é bom o suficiente, ponto final. E isso é doloroso. A resignação dos torcedores talvez seja o mais doloroso de tudo”, disse Klaassen, citado pelo De Telegraaf.

“Se você diz que o primeiro tempo, na verdade, não foi tão ruim assim, talvez isso já diga tudo. Não tão ruim assim… Se esse é o padrão, isso resume toda a história desta temporada. Precisamos, todos juntos, elevar esse padrão novamente. Jogar bem em alguns momentos simplesmente não é o estilo do Ajax”, opina o capitão.

Após a 33ª rodada, Klaassen também pode concluir que todas as mudanças de treinador não ajudaram muito. “No aspecto humano, a demissão de treinadores nunca é agradável. São pessoas com quem trabalhei bem e com quem me dou bem. Como grupo, também nos sentimos responsáveis por isso. Além disso, ficou claro que a culpa não era apenas dos treinadores.”

O meio-campista, portanto, atribui a culpa diretamente a Marijn Beuker e, principalmente, a Alex Kroes. “Não é preciso ser um gênio para perceber que a composição do elenco não está certa. O equilíbrio não está bom. Já sabíamos disso há algum tempo, mas agora não podemos fazer nada a respeito. Só na janela de transferências é que se pode se livrar dos jogadores.”

“Sinto falta de tudo”, continua Klaassen, frustrado. “Quando se diz que é apenas uma questão de qualidade, parece que temos jogadores ruins, e não é assim. Mas, claro, já passei por elencos muito melhores. Chegamos a essa situação devido à política dos últimos anos.”

“Esta é a temporada mais dolorosa que já vivi como jogador do Ajax”, é a sua dolorosa constatação. “O nível de exigência simplesmente ficou muito baixo nos últimos anos. Não é assim que conhecemos o Ajax. É preciso realmente dar um passo adiante. Estou decepcionado. Mas não vou para o clube com relutância, porque podemos desistir, mas temos que tentar melhorar a cada dia.”

Com Jordi Cruijff como novo diretor técnico, Klaassen volta a ter confiança de que tudo vai dar certo. “Ele quer encontrar o caminho de volta ao topo. Também conversei com ele sobre isso. Ele deu a opinião dele e eu a minha. Sim, elas coincidem. Mas agora precisamos, antes de tudo, vencer o sc Heerenveen. Não nos classificarmos para as competições europeias seria um ponto baixo.”