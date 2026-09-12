Hamad Al-Montashari, gerente do Al-Ittihad, surpreendeu a torcida do Al-Ameed com declarações fortes após a vitória sobre o Al-Faisaly por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Saudita, afirmando que as ambições do time não param na disputa por títulos, e que a torcida do clube merece mais do que se pode conquistar dentro de campo.

Al-Montashari destacou que o Al-Ittihad possui um grupo diferenciado de jogadores, além de uma comissão técnica capaz de liderar a equipe, ressaltando que o estado de união dentro do clube representa um dos motivos mais importantes para os resultados positivos que o Al-Ameed vem alcançando no período atual.

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O gerente do Al-Ittihad disse: "Temos um bom grupo e um treinador diferenciado, unidos e esforçados, e nossa torcida está atrás de nós, e vamos lutar por ela", apontando que os jogadores e a comissão técnica sentem o tamanho da responsabilidade que recai sobre eles, especialmente diante do grande apoio que a equipe recebe das arquibancadas.

Apesar de o Al-Ittihad ter chegado à liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita após a vitória sobre o Al-Faisaly, Al-Montashari recusou falar sobre focar no primeiro lugar nesta etapa, afirmando que a temporada ainda está no começo, e que a equipe lida com cada partida individualmente, sem se preocupar com a classificação atual.

E esclareceu: "Não pensamos na liderança, e ainda estamos no início do campeonato", em uma mensagem que confirma o desejo da comissão administrativa de afastar os jogadores das pressões e focar em continuar o trabalho, em vez de tratar uma liderança temporária como o objetivo final da temporada.

Mas a maior surpresa veio quando Al-Montashari falou sobre as ambições do Al-Ittihad em relação à sua torcida, dizendo: "Se conquistarmos a Liga dos Campeões da Ásia e o campeonato, não faríamos jus à torcida", em uma declaração que reflete o tamanho da consideração que o clube tem por sua torcida, e confirma ao mesmo tempo que o teto de ambições dentro do Al-Ameed se tornou extremamente alto.

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Al-Montashari encerrou sua fala com uma mensagem que carregou o nome do clube e seu significado, dizendo: "Em nome do Al-Ittihad: unidos", afirmando que o estado de unidade e união dentro da equipe representa uma arma importante para o Al-Ameed na próxima etapa, depois de ter conseguido vencer o Al-Faisaly e dar continuidade a seus resultados positivos.

As declarações de Al-Montashari dão à torcida do Al-Ittihad uma nova dose de otimismo, especialmente porque a conversa sobre o campeonato e a Liga dos Campeões da Ásia veio de dentro da própria equipe, num momento em que o Al-Ameed busca aproveitar seu forte início e continuar lutando em todas as frentes, com a certeza de que o maior objetivo continua sendo alegrar a torcida do clube, que está atrás da equipe.