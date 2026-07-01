O campeão mundial é derrotado... A virada da Inglaterra mantém a conquista do Marrocos intacta

A conquista da seleção africana do Marrocos permaneceu intacta na Copa do Mundo, depois que a seleção inglesa conseguiu virar o placar e derrotar a República Democrática do Congo.

A seleção do Congo esteve perto de causar uma grande surpresa ao eliminar a Inglaterra nas oitavas de final da edição de 2026, depois de estar à frente no placar até o último quarto de hora da partida, disputada na noite desta quarta-feira.

Mas Harry Kane marcou dois gols, levando os Três Leões a uma emocionante virada por 2 a 1 e garantindo a classificação para as oitavas de final, onde a seleção enfrentará o México.

Após a vitória da Inglaterra, o Marrocos continua sendo a única seleção africana a eliminar uma equipe que já conquistou a Copa do Mundo em uma partida eliminatória do torneio, segundo estatísticas do “Stats Foot”.

A seleção marroquina alcançou essa conquista depois de eliminar a Espanha nas oitavas de final da última edição, nos pênaltis.

Por outro lado, as seleções africanas disputaram 10 partidas eliminatórias contra seleções que já haviam conquistado o título, sem conseguirem avançar.

Vale lembrar que a seleção da Inglaterra conquistou o título da Copa do Mundo em 1966, enquanto a Espanha venceu o torneio em 2010.