O campeão da Ásia assume oficialmente o comando da seleção do Bahrein

A Federação Bareinita de Futebol anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o espanhol Félix Sánchez para assumir o comando técnico da seleção nacional, substituindo o croata Dragan Talajić, que deixou o cargo em comum acordo após a eliminação precoce na Copa do Golfo "Golfo 27".

A conta oficial da seleção do Bahrein na plataforma "X" informou que Sánchez iniciará oficialmente seu trabalho durante a data Fifa de novembro, explicando que sua escolha se deu com base em seu currículo e em sua trajetória como treinador nos níveis continental e internacional.

A saída de Talajić ocorreu depois do fracasso do Bahrein em avançar da fase de grupos do "Golfo 27", já que a seleção sofreu três derrotas diante do Catar, campeão asiático, dos Emirados Árabes Unidos e do Iêmen, pelo Grupo 2.

Sánchez tem experiência prévia no futebol do Golfo, após ter conduzido a seleção do Catar ao título da Copa da Ásia em 2019, além de ter dirigido a equipe em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, sediada pelo Catar em 2022.

A federação bareinita destacou que o treinador espanhol terá desafios importantes na próxima etapa, com destaque para a participação na Copa da Ásia de 2027, além da preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2030.

A expectativa é que a federação realize uma entrevista coletiva para apresentar Sánchez à imprensa logo após sua chegada ao Bahrein.