Uma noite europeia com toques de realeza será vivida pela torcida do Camp Nou nesta noite. Longe da disputa por pontos entre Barcelona e Aston Villa, as atenções se voltaram para o camarote VIP, depois de confirmada a presença do príncipe William, herdeiro do trono britânico, acompanhado de seu filho mais velho, o príncipe George, para acompanhar o aguardado confronto do coração do estádio.

O Barcelona recebeu a confirmação oficial da presença do príncipe William e de seu filho George no camarote VIP do estádio Camp Nou durante a partida desta noite, que reúne o Blaugrana e seu convidado inglês Aston Villa, segundo o "Mundo Deportivo".

O herdeiro do trono britânico, filho do rei Charles III e da falecida princesa Diana, é conhecido por seu grande amor pelo Aston Villa, tendo o hábito de comparecer a diversas partidas do clube nas competições europeias, e estará acompanhado de seu filho, que segue seus passos ao torcer pelo clube da cidade de Birmingham.

Quem receberá os convidados reais será o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que os acolherá na área reservada às grandes personalidades.

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Pelo lado do clube inglês, Damià Vidagany, diretor-executivo do Aston Villa, será o representante de maior cargo do clube no camarote.

O camarote não se limitará apenas à presença real, já que também estará presente o espanhol Rafa Benítez, campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool em 2005, na condição de observador da União Europeia de Futebol, ao lado do delegado da União Europeia Vito Di Gioia, do observador de arbitragem Thomas Einwaller, além do ex-ídolo do Barcelona e vencedor da Bola de Ouro de 1977, Allan Simonsen.

Entre as outras personalidades que estarão presentes no camarote VIP do Camp Nou estão José Crespín, delegado do governo espanhol na Catalunha, Òscar Ordeig, secretário de Agricultura, Pesca e Alimentação da região, David Escudé, conselheiro de Esportes da Câmara Municipal de Barcelona, e David Pérez, segundo vice-presidente do parlamento da Catalunha.

Também estarão presentes Glòria Freixa, primeira-secretária da mesa do parlamento, Pilar Díaz, delegada do governo geral em Barcelona, Manuel Rodríguez, chefe da polícia superior na Catalunha, Annabel Sprott, vice-cônsul-geral do Reino Unido, e Charlie Marshall, diretor-executivo da Associação de Clubes Europeus (EFC).