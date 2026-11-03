O nome do zagueiro argelino Achref Abada voltou a figurar no topo dos planos do Al Ahly do Egito, em um novo movimento que revela a determinação da diretoria vermelha em reforçar o setor defensivo com uma contratação de peso durante a próxima janela de transferências de inverno, em meio a um desejo especial do técnico marroquino Hossine Ammouta de concretizar a chegada do jogador.

De acordo com informações exclusivas obtidas pelo site "Africa Foot", o Al Ahly renovou seu interesse em contratar Achref Abada, zagueiro do USM Alger, e voltou a se movimentar para acelerar as negociações, na esperança de fechar o negócio durante o próximo mês de janeiro.

Esse movimento ocorre a pedido direto de Hossine Ammouta, que enxerga no zagueiro argelino uma adição importante ao seu sistema defensivo, graças às suas qualidades técnicas, à sua experiência e à sua capacidade de ocupar mais de uma posição, características que o treinador marroquino busca para reforçar a estabilidade defensiva de sua equipe.

Ainda segundo a mesma fonte, intermediários próximos ao Al Ahly reabriram os canais de comunicação com os agentes do jogador, e uma proposta oficial foi apresentada na tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência no Campeonato Egípcio.

Esse movimento reflete a determinação da diretoria do Al Ahly em fechar o negócio, que se tornou uma de suas prioridades durante o mercado de inverno, especialmente porque o clube já havia demonstrado interesse em contratar o zagueiro argelino alguns meses atrás.

Achref Abada tem 27 anos e conseguiu, gradualmente, consolidar sua posição entre os principais zagueiros do Campeonato Argelino, depois de ter iniciado sua trajetória no clube El Eulma, antes de se transferir para o ASO Chlef em 2021, onde apresentou atuações marcantes que contribuíram para valorizar sua cotação, até sua chegada ao USM Alger em janeiro de 2026.

O zagueiro internacional goza de grande consideração graças à sua versatilidade, já que domina o jogo tanto no eixo da defesa quanto na posição de lateral-direito, o que confere à comissão técnica uma flexibilidade tática adicional, além de possuir uma boa experiência nas competições domésticas e de suas participações pela seleção argelina.

No que diz respeito aos números, Abada disputou 6 partidas no Campeonato Argelino com a camisa do USM Alger durante a temporada 2026-2027, totalizando 529 minutos, sem marcar gols nem dar assistências.

Mas o caminho do Al Ahly rumo ao fechamento do negócio não será nada fácil, diante do vínculo do jogador por um contrato com o USM Alger que vai até junho de 2029, sem a existência de uma cláusula de rescisão que lhe permita sair mediante um valor determinado, o que torna o aval da diretoria do clube argelino o fator decisivo para o futuro das negociações.

Portanto, o Al Ahly terá de chegar a um acordo com a diretoria do USM Alger para concretizar o negócio, especialmente porque a saída do zagueiro não será possível sem o seu aval, apesar dos movimentos renovados por parte dos intermediários e dos agentes do jogador.

Entre o desejo de Ammouta de reforçar o setor defensivo e o empenho do Al Ahly em contratar o jogador, os próximos dias serão decisivos para definir o destino do negócio e se Achref Abada se tornará um dos novos rostos do castelo vermelho durante a próxima janela de transferências de inverno.