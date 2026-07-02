No México, cresce a confiança de que suas queridas estrelas do futebol conseguirão chegar até o fim da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e conquistar o maior prêmio do esporte no dia 19 de julho.
A seleção mexicana, co-anfitriã da Copa do Mundo, foi uma das três únicas equipes (as outras sendo França e Argentina) que avançaram para as oitavas de final com um histórico impecável. Ela também manteve seu impressionante recorde defensivo, sem sofrer nenhum gol, ao derrotar o Equador nas oitavas de final.
Quando o México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, chegou às quartas de final nas duas ocasiões. O fato de jogar em casa nas oitavas de final também vai motivá-los a repetir esses feitos anteriores e até mesmo superá-los.
O próximo adversário dos jogadores de Javier Aguirre será a Inglaterra, no Estádio Azteca, na Cidade do México, neste domingo (5 de julho).
Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o México daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.
Jogos e resultados do México na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Quinta-feira, 11 de junho
México x África do Sul (13h CST)
Estádio Azteca, Cidade do México
O México venceu por 2 a 0
Quinta-feira, 18 de junho
México x Coreia do Sul (19h CST)
Estádio Akron, Zapopan
O México venceu por 1 a 0
Quarta-feira, 24 de junho
México x República Tcheca (19h CST)
Estádio Azteca, Cidade do México
O México venceu por 3 a 0
Terça-feira, 30 de junho
México x Equador (19h CST)
Estádio Azteca, Cidade do México
O México venceu por 2 a 0
Domingo, 5 de julho
México x Inglaterra (18h CST)
Estádio Azteca (Cidade do México)
A trajetória do México até a final da Copa do Mundo de 2026
Como o México terminou em primeiro lugar no Grupo A, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Após a vitória nas oitavas de final contra o Equador, o México enfrentará agora a Inglaterra no Estádio Azteca nas oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais nesse icônico estádio desde sua inauguração, em 1966.
Em seguida, enfrentará Brasil x Noruega nas quartas de final; Argentina x Colômbia poderia ser seu adversário nas semifinais; e talvez Espanha x França x Portugal na final.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
5 de julho (18h CST)
Oitavas de final
Estádio Azteca (Cidade do México)
México x Inglaterra
11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)
Quartas de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Jogo 99: contra o Brasil ou a Noruega
15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)
Semifinais
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Jogo 102: contra o vencedor do Jogo 100
19 de julho (15h, horário da costa leste)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
Grupo A – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
México
3
3
0
0
6
0
+6
9
Classificado
2º
África do Sul
3
1
1
1
2
3
-1
4
Classificado
3º
Coreia do Sul
3
1
0
2
2
3
-1
3
Eliminado
4º
República Tcheca
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no México
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo no México: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção do México para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o México na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Zagueiros
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscou
Johan Vásquez
Gênova
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Meio-campistas
Luis Chávez
Dínamo de Moscou
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Atenas
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético de Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Atacantes
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
Pumas da UNAM
Armando González
Chivas / Guadalajara
Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026
O México conta com um uniforme projetado pela adidas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que se conecta profundamente às suas raízes ao mesmo tempo em que abraça o futuro.
A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Nós somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.
Como assistir aos jogos do México com uma VPN
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.