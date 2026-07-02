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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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O caminho do México até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra a Inglaterra, cenários possíveis na chave, jogos e mais informações

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México
R. Jimenez
S. Gimenez

Onde os co-anfitriões da Copa do Mundo vão jogar e contra quem poderão enfrentar se chegarem à final?

No México, cresce a confiança de que suas queridas estrelas do futebol conseguirão chegar até o fim da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e conquistar o maior prêmio do esporte no dia 19 de julho.

A seleção mexicana, co-anfitriã da Copa do Mundo, foi uma das três únicas equipes (as outras sendo França e Argentina) que avançaram para as oitavas de final com um histórico impecável. Ela também manteve seu impressionante recorde defensivo, sem sofrer nenhum gol, ao derrotar o Equador nas oitavas de final.

Quando o México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, chegou às quartas de final nas duas ocasiões. O fato de jogar em casa nas oitavas de final também vai motivá-los a repetir esses feitos anteriores e até mesmo superá-los.

O próximo adversário dos jogadores de Javier Aguirre será a Inglaterra, no Estádio Azteca, na Cidade do México, neste domingo (5 de julho).

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o México daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados do México na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Quinta-feira, 11 de junho

México x África do Sul (13h CST)

Estádio Azteca, Cidade do México

O México venceu por 2 a 0

Quinta-feira, 18 de junho

México x Coreia do Sul (19h CST)

Estádio Akron, Zapopan

O México venceu por 1 a 0

Quarta-feira, 24 de junho

México x República Tcheca (19h CST)

Estádio Azteca, Cidade do México

O México venceu por 3 a 0

Terça-feira, 30 de junho

México x Equador (19h CST)

Estádio Azteca, Cidade do México

O México venceu por 2 a 0

Domingo, 5 de julho

México x Inglaterra (18h CST)

Estádio Azteca (Cidade do México)

Ingressos

A trajetória do México até a final da Copa do Mundo de 2026

Como o México terminou em primeiro lugar no Grupo A, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas oitavas de final contra o Equador, o México enfrentará agora a Inglaterra no Estádio Azteca nas oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais nesse icônico estádio desde sua inauguração, em 1966.

Em seguida, enfrentará Brasil x Noruega nas quartas de final; Argentina x Colômbia poderia ser seu adversário nas semifinais; e talvez Espanha x França x Portugal na final.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

5 de julho (18h CST)

Oitavas de final

Estádio Azteca (Cidade do México)

México x Inglaterra

Ingressos

11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)

Quartas de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Jogo 99: contra o Brasil ou a Noruega

Ingressos

15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)

Semifinais

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Jogo 102: contra o vencedor do Jogo 100

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos

Grupo A – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

México

3

3

0

0

6

0

+6

9

Classificado

África do Sul

3

1

1

1

2

3

-1

4

Classificado

Coreia do Sul

3

1

0

2

2

3

-1

3

Eliminado

República Tcheca

3

0

1

2

2

6

-4

1

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no México

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no México: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção do México para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o México na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Zagueiros

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moscou


Johan Vásquez

Gênova


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Meio-campistas

Luis Chávez

Dínamo de Moscou


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Atenas


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético de Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Atacantes

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

Pumas da UNAM


Armando González

Chivas / Guadalajara

Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O México conta com um uniforme projetado pela adidas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que se conecta profundamente às suas raízes ao mesmo tempo em que abraça o futuro.

A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Nós somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.

Como assistir aos jogos do México com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.