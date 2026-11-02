O argentino Franco Mastantuono conduziu a sua equipe, a Fiorentina, a uma emocionante vitória sobre o Sassuolo por 4 a 2, depois de marcar um gol decisivo aos 79 minutos, contribuindo para encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas do time, antes que Victor Valdepeñas fechasse a goleada ao marcar o seu primeiro gol com a camisa da equipe nos acréscimos.

Segundo o jornal espanhol "AS", o estádio Mapei, na cidade de Reggio Emilia, foi palco de um confronto entre Sassuolo e Fiorentina, duas das equipes que mais sofrem no aspecto defensivo no Campeonato Italiano, em um duelo direto entre dois times insatisfeitos com os seus resultados e que buscavam recuperar o equilíbrio e voltar ao caminho certo.

As duas equipes começaram a partida com cautela recíproca, enquanto cada uma tentava estudar a outra, o que fez com que a primeira chance clara demorasse a surgir, com exceção da tentativa de Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid, aos seis minutos.

Essa cautela impôs um ritmo lento ao jogo, enquanto o argentino Mastantuono, por meio de suas arrancadas e velocidade, tentava dar vivacidade ao confronto entre as equipes.

A equipe visitante fechou bem os espaços, enquanto o Sassuolo, apesar da intensidade de sua movimentação no meio-campo, não encontrava brechas ofensivas claras, ainda que tenha começado gradualmente a avançar.

Mas Laurienté não hesitou em aproveitar a oportunidade que teve aos 25 minutos, depois que Esposito lançou um contra-ataque com um passe preciso.

De Gea saiu de seu gol para tentar proteger suas redes, mas não conseguiu impedir que o jogador francês marcasse o gol que colocou o Sassuolo em vantagem.

Ndoye tentou responder rapidamente após uma jogada organizada conduzida por Mastantuono dentro da grande área, mas Pellegrino conseguiu igualar o placar antes do fim do primeiro tempo.

Aos 47 minutos, o atacante recebeu um passe de Ndoye e conseguiu proteger a bola diante de Candé, antes de balançar as redes de Turati de curta distância, encerrando o primeiro tempo com o empate em 1 a 1.

Depois de ter servido o gol de empate a Pellegrino, Ndoye tentou se apoiar em suas qualidades individuais durante o segundo tempo e conseguiu dar à Fiorentina a vantagem por 2 a 1 aos 50 minutos, com um forte chute de perna direita da entrada da grande área.

Em contrapartida, Aquilani se recusou a se render e decidiu reforçar a pegada ofensiva do Sassuolo com a entrada também de Boe a partir dos 59 minutos, enquanto Mastantuono continuava a penetrar na grande área adversária e preocupou os donos da casa com um chute de perna esquerda que a defesa desviou para escanteio.

Mas a mudança tática feita pelo Sassuolo mostrou-se eficaz, depois que a equipe recuperou sua atividade ofensiva, e Matić conseguiu, aos 65 minutos, servir o gol de empate a Laurienté, que fez questão de aproveitar a oportunidade e marcou o seu segundo gol pessoal com um chute de ângulo fechado, deixando o placar em 2 a 2.

Após uma longa espera, e com a continuidade de suas movimentações nas zonas do Sassuolo, Mastantuono conseguiu inclinar a balança de forma decisiva em favor da Fiorentina aos 79 minutos.

A jogada começou com um movimento de João Mário pelo lado esquerdo, antes de passar a bola para Pedro Gonçalves, que por sua vez a ajeitou para o craque argentino, que chutou de perna esquerda nas redes de Turati, marcando o terceiro gol da Fiorentina.

A defesa do Sassuolo foi obrigada a marcar Mastantuono de perto quase até o apito final e, apesar de suas tentativas de encontrar o espaço adequado para virar o resultado a seu favor, acabou por se render no fim.

Aos 94 minutos, Valdepeñas marcou o seu primeiro gol com a camisa da Fiorentina, selando o confronto por 4 a 2, depois que Pedro Gonçalves armou uma nova jogada na qual passou a bola para Ndour, que cruzou para a segunda trave, onde o jogador espanhol a aguardava para mandá-la às redes.