O Brighton sofreu um golpe logo no início do confronto diante do Liverpool, no estádio Anfield, na noite deste domingo, pela oitava rodada da Premier League.

O golpe veio com a lesão do lateral Ferdi Kadioglu, após uma dividida com Ryan Gravenberch, que deixou o campo aos seis minutos e deu lugar a Kostinha.

O Brighton vem apresentando atuações de destaque desde o início da atual temporada, somando 16 pontos nos primeiros sete jogos e ocupando a terceira colocação na tabela da Premier League.

Já do outro lado, o Liverpool tem 13 pontos, na quinta posição.

O Liverpool abriu o placar diante do Brighton aos 17 minutos, com Florian Wirtz, e Alexander Isak ampliou aos 21 minutos.

Vale lembrar que o Brighton possui o ataque mais forte da Premier League na atual temporada, com 23 gols marcados por seus jogadores.







