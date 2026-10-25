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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O Brighton sofre um golpe logo no início, e o Liverpool larga na frente rapidamente

Liverpool x Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League
F. Kadioglu
England
Turquia

Início emocionante

O Brighton sofreu um golpe logo no início do confronto diante do Liverpool, no estádio Anfield, na noite deste domingo, pela oitava rodada da Premier League.

O golpe veio com a lesão do lateral Ferdi Kadioglu, após uma dividida com Ryan Gravenberch, que deixou o campo aos seis minutos e deu lugar a Kostinha.

O Brighton vem apresentando atuações de destaque desde o início da atual temporada, somando 16 pontos nos primeiros sete jogos e ocupando a terceira colocação na tabela da Premier League.

Já do outro lado, o Liverpool tem 13 pontos, na quinta posição.

O Liverpool abriu o placar diante do Brighton aos 17 minutos, com Florian Wirtz, e Alexander Isak ampliou aos 21 minutos.

Vale lembrar que o Brighton possui o ataque mais forte da Premier League na atual temporada, com 23 gols marcados por seus jogadores.



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