O Brighton paga 23 milhões de euros pelo substituto holandês de Van Hecke

Pascal Struijk troca o Leeds United pelo Brighton & Hove Albion, segundo informam o The Athletic e Fabrizio Romano. Ambos os clubes chegaram a um acordo verbal sobre um valor de transferência de vinte milhões de libras, o que equivale a cerca de 23,2 milhões de euros.

Struijk, de 26 anos, ainda tinha contrato com o Leeds até o verão de 2027. Com isso, o clube corria o risco de perdê-lo sem indenização daqui a um ano, o que fez com que a venda neste verão fosse a solução mais lógica para todas as partes.

O Leeds gostaria de ter mantido Struijk por mais tempo e apresentou-lhe uma nova proposta de contrato, mas o zagueiro holandês-belga estava pronto para um novo desafio.

Com sua saída, chega ao fim um período de nada menos que oito anos e meio na Elland Road. Struijk, que se formou no Ajax, disputou 196 partidas oficiais pelo Leeds e deu uma contribuição importante para os títulos do Campeonato Inglês nas temporadas 2019/20 e 2024/25.

O Brighton estava em busca de um novo zagueiro central depois que Jan Paul van Hecke foi vendido, no início deste mês, ao Tottenham Hotspur por 52 milhões de libras (cerca de 60,3 milhões de euros).

Struijk não é o único jogador a deixar o Leeds neste verão. Anteriormente, o clube já havia se despedido do goleiro Illan Meslier, enquanto Harry Wilson deve ser apresentado oficialmente a partir de 1º de julho, após ter chegado a um acordo pessoal sobre o contrato.