O Bournemouth desferiu um golpe doloroso em seu anfitrião, o Manchester United, ao vencê-lo por 3 a 0, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada da Premier League, deixando para trás números marcantes que confirmam sua capacidade de constranger os donos da casa em seu próprio reduto.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou um número excepcional alcançado pelo Bournemouth, que saiu na frente por três gols a zero no estádio Old Trafford pela terceira vez em sua história de participações na Premier League.

A rede esclareceu que o Bournemouth já havia conquistado esse feito em dezembro de 2023, repetindo-o em dezembro de 2024, antes de voltar a golpear com força mais uma vez no reduto do Manchester United, igualando assim o feito do Liverpool e do Manchester City, as duas únicas outras equipes que conseguiram sair na frente por 3 a 0 no mesmo estádio por três vezes na competição.

E os números marcantes não pararam por aí, pois a "Opta" destacou a participação do inglês Marcus Tavernier, que manteve sua presença decisiva nos confrontos do Bournemouth no estádio Old Trafford.

De acordo com a rede, Tavernier participou diretamente de cinco gols na Premier League nesse estádio, tendo marcado dois gols e dado três assistências, colocando seu nome em uma lista seleta de jogadores ingleses que deixaram sua marca de gols no reduto do Manchester United na condição de visitantes.

Nesse quesito, só superam Tavernier Harry Kane e Steven Gerrard, que marcaram seis gols cada um no estádio Old Trafford em suas participações diante do Manchester United na condição de visitantes.

Assim, a vitória do Bournemouth não foi apenas uma conquista de três pontos, mas trouxe consigo números históricos que voltaram a colocar em evidência o sofrimento do Manchester United diante de seus adversários em casa, e confirmaram que o estádio Old Trafford já não é mais uma fortaleza difícil de ser invadida como era no passado.







