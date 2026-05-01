O Besiktas marca dois gols logo no início e ganha confiança rumo às semifinais da copa

O Besiktas teve um ótimo desempenho na Süper Lig nesta sexta-feira. As Águias Negras venceram o Gaziantep por 2 a 0 e estão, assim, bem encaminhadas para garantir o quarto lugar. No entanto, o principal objetivo da equipe de Istambul agora é conquistar a taça.
O Besiktas, onde Orkun Kökçü, de Haarlem, assim como muitos outros titulares, foi poupado para a semifinal da Copa da Turquia em 5 de maio contra o Konyaspor, não deu chances ao Gaziantep.
Já aos sete minutos, os visitantes abriram o placar. Kristjan Asllani cobrou um escanteio com precisão na frente do gol, onde Tiago Djaló venceu a disputa e cabeceou para o fundo da rede: 0 a 1.
Aos 22 minutos, o Besiktas ampliou a vantagem. Foi Asllani quem, graças ao pênalti convertido, além de uma assistência, também marcou um gol: 0 a 2.
Com a quarta colocação firmemente nas mãos, a vaga na Conference League parece praticamente garantida. O quinto colocado, Basaksehir, está oito pontos atrás, faltando três partidas, enquanto o Besiktas ainda tem duas partidas da Süper Lig pela frente.
Se o Besiktas conseguir conquistar a taça, se classifica para a fase de play-offs da Liga Europa. Com o Konyaspor na semifinal e o Gençlerbirliği ou o Trabzonspor na eventual final, o clube parece ter boas chances de vencer o torneio.