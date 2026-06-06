O Beşiktaş contrata técnico italiano de sucesso da Série A

O Besiktas apresentou Vincenzo Italiano como seu novo treinador principal. O italiano chega vindo do Bologna e assinou um contrato até meados de 2028 em Istambul.
A contratação de Italiano não foi totalmente inesperada. O Besiktas já havia anunciado na sexta-feira que negociações concretas estavam em andamento. Um dia depois, Italiano foi apresentado oficialmente.
Italiano, de 48 anos, vai trabalhar pela primeira vez fora da Itália como técnico. O técnico nascido na Alemanha impressionou nas duas últimas temporadas no Bologna.
Italiano foi contratado em meados de 2024 pelo clube da Série A, onde substituiu Thiago Motta. Em sua primeira temporada, o Bologna terminou em nono lugar, a poucos pontos das vagas europeias, e conquistou a Coppa Italia para o clube após 51 anos.
Na última temporada, o Bologna terminou em oitavo lugar na Série A. Na fase intermediária da Liga Europa, os italianos eliminaram o SK Brann, após o que a AS Roma foi habilmente derrotada. O Aston Villa, que viria a ser o campeão, acabou se mostrando superior nas quartas de final.
No final de maio, foi anunciado que Italiano deixaria o Bologna. O técnico foi associado a uma transferência para o Napoli, mas isso não se concretizou. Na Turquia, Italiano espera levar o Besiktas para mais perto do Fenerbahçe e, principalmente, do campeão Galatasaray.
O Bologna já apresentou recentemente o sucessor de Italiano. Domenico Tedesco acabou de chegar da Turquia, onde comandava o Fenerbahçe. O alemão de origem italiana assinou contrato com o I Rossoblù até meados de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano.