O Beşiktaş chega a um acordo com o Arsenal e contrata jogador experiente que já disputou a Copa do Mundo

Leandro Trossard está se transferindo para o Besiktas, segundo informaram Fabrizio Romano e Florian Plettenberg. O belga vem do Arsenal, onde teve uma temporada de sucesso.

O clube turco já vinha de longa data demonstrando interesse no jogador que disputou a Copa do Mundo. O site The Athletic já havia noticiado na semana passada que o negócio envolveria um valor de vinte milhões de euros. Romano confirmou isso na noite de segunda-feira.

O Arsenal receberá dezoito milhões de euros e poderá receber mais dois milhões por meio de bônus. De acordo com o especialista em transferências, Trossard concluirá as últimas formalidades na noite de terça-feira. O exame médico e a assinatura do contrato já estão agendados.

Trossard foi titular regular do Arsenal na última temporada, quando o clube conquistou o título de campeão inglês. Em todas as competições juntas, o ponta disputou cinquenta partidas oficiais na temporada 2025/26, nas quais marcou oito gols e deu onze assistências.

Com a Bélgica, Trossard chegou às oitavas de final da Copa do Mundo. Nessa fase, o país foi eliminado pela Espanha (2 a 1), depois que a Bélgica havia derrotado os Estados Unidos (4 a 1) e o Senegal (3 a 2) na fase eliminatória. Trossard marcou dois gols e deu três assistências no torneio.

Além de Trossard, o Besiktas também conseguiu contratar Alexander Nübel, do Bayern de Munique. O goleiro foi contratado na época para ser o sucessor de Manuel Neuer, mas nunca conseguiu se firmar no time.

O goleiro alemão disputou apenas quatro partidas oficiais pelo time principal e, aos 29 anos, parte para o Besiktas. Com isso, o clube turco consegue, em pouco tempo, contratar dois jogadores de grandes clubes europeus.