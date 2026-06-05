O Benfica vende o jogador de Roterdã Sidny Lopes Cabral com lucro após apenas seis meses

Sidny Lopes Cabral deixa o Benfica após seis meses. O lateral de 23 anos assinou em janeiro um contrato válido até meados de 2030, mas dará continuidade à sua carreira no Trabzonspor.

O clube turco anunciou a notícia na quinta-feira através dos seus canais oficiais. Assim, Lopes Cabral poderá se concentrar totalmente na seleção de Cabo Verde durante a Copa do Mundo.

O Benfica obtém um lucro modesto com a venda de Lopes Cabral, que chegou no início deste ano por 6 milhões de euros, vindo do Estrela Amadora, clube da mesma divisão.

O Trabzonspor pagará 7 milhões de euros pelo jogador de Roterdã. No total, Lopes Cabral disputou apenas doze partidas pelo Benfica.

No início de maio, soube-se que vários clubes da VriendenLoterij Eredivisie estavam interessados em Lopes Cabral. No fim das contas, o zagueiro optou por assinar contrato na Süper Lig.

No Trabzonspor, Lopes Cabral não jogará ao lado do goleiro André Onana. O ex-jogador do Ajax retorna, por enquanto, ao Manchester United.

Os turcos gostariam de manter o goleiro espetacular, mas Onana espera ter uma nova chance sob o comando de Michael Carrick.