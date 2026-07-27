O Bayern protege-se da «traição» do Al-Hilal e desenha o seu futuro sem Díaz

Numa decisão surpreendente que reflete a confiança do Bayern de Munique nos seus jovens talentos, o gigante bávaro decidiu promover o seu jogador regressado de empréstimo, Arijon Ibrahimovic, para ser o substituto direto do astro colombiano Luis Díaz na próxima temporada.

Segundo revelou o jornalista de confiança Frank Linkesch, na revista alemã "Kicker", a direção do Bayern decidiu não entrar no mercado de transferências em busca de um novo extremo-esquerdo, depois de ter falhado a contratação do seu principal alvo, Anthony Gordon, que preferiu mudar-se para o Barcelona.

Isto surge num momento em que as negociações do Al-Hilal com o colombiano Luis Díaz registam um avanço notável, com o agente do jogador a negociar diretamente com a direção do clube azul para fechar o negócio durante o atual mercado de verão.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Díaz encabeça a lista de interesses do Al-Hilal neste verão, após o sucesso do clube na contratação do extremo holandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United.

Esta decisão surgiu depois de o clube ter conseguido fechar a contratação do avançado Ismael Saibari para reforçar a posição de ponta de lança, abrindo assim a porta a Ibrahimovic para conquistar uma oportunidade de ouro de atuar como extremo-esquerdo em substituição de Díaz.

A direção do clube bávaro conta muito com o jogador de 20 anos para aproveitar a sua primeira oportunidade com a equipa principal, após três experiências por empréstimo.

Apesar de duas passagens pouco felizes em Itália com as camisolas do Frosinone e da Lazio, Ibrahimovic apresentou uma temporada notável com o Heidenheim na época passada e, apesar da descida do seu clube, terminou a temporada em grande, marcando dois golos e servindo uma assistência nos últimos três jogos.

Espera-se que o internacional alemão sub-21 permaneça nos quadros do Bayern de Munique, onde está ligado por contrato até 2028, e vestirá a camisola número 22 que pertencia a Raphaël Guerreiro na próxima temporada.