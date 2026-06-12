O Bayern de Munique e o Eintracht de Frankfurt estão perto de chegar a um acordo sobre a transferência de Nathaniel Brown para o “Der Rekordmeister”. Isso pode significar más notícias para a possível chegada de Ismael Saibari, já que o Bayern impõe limites financeiros claros, segundo informa a filial alemã da Sky Sport.

Os dois clubes estão negociando um pacote total de até 55 milhões de euros pelo lateral alemão, segundo a Sky Sports. O Bayern e o Eintracht estão discutindo atualmente a divisão entre o valor fixo da transferência e possíveis bônus.

Brown e o Bayern já chegaram a um acordo verbal. Em Munique, já estaria pronto um contrato para ele até meados de 2031.

Anteriormente, o Eindhovens Dagblad informou que o Bayern havia apresentado ao PSV uma oferta astronômica de cerca de cinquenta milhões de euros, incluindo bônus.

No entanto, o clube de Eindhoven deseja um valor mais alto. Não é apenas o montante que importa, mas também a estrutura de pagamento, que constitui uma parte importante das discussões entre os clubes.

O PSV e o Bayern ainda não chegaram a um acordo, o que significa que as negociações continuam por enquanto. Saibari e o clube alemão, no entanto, chegaram recentemente a um acordo verbal.

De acordo com a Sky Sports, as duas partes se aproximaram em relação ao valor da transferência, mas ainda há muito a ser feito antes que o meio-campista marroquino possa se tornar oficialmente jogador do Bayern.

O jornalista especializado em transferências Florian Plettenberg informa que o Bayern estabeleceu limites financeiros claros. O técnico Vincent Kompany, no entanto, está ansioso para adicionar Saibari ao seu elenco.