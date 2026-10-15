Quem é craque precisa ter uma comemoração de gol própria: Nicolas Jackson fica de pé com a expressão impassível, estende o polegar na horizontal em direção à câmera de TV e, primeiro, o vira lentamente para cima, só para depois apontá-lo bruscamente para baixo. Para completar a encenação, faz um gesto de "cortar a cabeça" que, em outras ligas, como mostra o caso de Paris Brunner no Monaco, já chegou a render uma suspensão prolongada.

Não na Premier League, onde Jackson voltou a jogar nesta temporada. No verão de 2025, o Chelsea, por meio do técnico Enzo Maresca, concluiu que não havia mais condições de seguir trabalhando com o atacante, que acabou emprestado ao Bayern de Munique para ser reserva de Harry Kane.

Lá, teve um desempenho razoável, com 11 gols e quatro assistências em 34 jogos oficiais. Mas, na avaliação do Bayern, suas atuações não justificaram uma contratação definitiva pelo valor fixado de 65 milhões de euros. É compreensível: Jackson não mostrou ser o sucessor a longo prazo de Harry Kane, que continua intocável.

Assim, voltou ao Chelsea, que não abriu mão do valor que pedia, embora não oferecesse a Jackson nenhuma perspectiva em Stamford Bridge. No fim de agosto, o Aston Villa, que precisava urgentemente de um substituto para Ollie Watkins, que havia deixado o clube, na posição de centroavante, fechou a contratação: o clube de Birmingham pagou 55 milhões de euros por Jackson, valor que pode chegar a 75 milhões de euros com bônus por desempenho.

Como foi o início de temporada do Aston Villa e de Nicolas Jackson?

Individualmente, Jackson vai bem, embora o Villa, quinto colocado de baixo para cima na Premier League, ainda não tenha engrenado, pelo menos no campeonato. Ele marcou cinco gols em oito jogos oficiais pelo novo clube, dois deles nesta semana, na convincente vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões. E, mais uma vez, completou a atuação com sua comemoração particular. Como ainda não explicou o gesto, deu margem a especulações na internet. A interpretação mais óbvia: trata-se de um gesto de "gladiador", em que o polegar para baixo e o movimento de cortar a garganta exigem a morte do combatente derrotado. Isso não o torna mais bonito, mas sim mais peculiar.

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Para os torcedores do Villa, pouco importa como Jackson comemora. O importante para eles é que ele, uma das grandes esperanças do time ao lado de Leon Goretzka, que, após sua transferência do Bayern de Munique, estreou na temporada contra o Fener depois de um longo período afastado por lesão, continue marcando. As condições para isso são favoráveis, afinal Jackson voltou a trabalhar com seu treinador preferido no campeão da Liga Europa do ano passado: ele já havia atuado sob o comando de Unai Emery no Villarreal, anos atrás, e conquistado a Liga Europa com ele. "Jogar para esse treinador é muito importante", disse agora sobre Emery.

Emery aposta de forma consistente em Jackson no ataque. Mas também porque, após uma grande reformulação no verão, faltam opções de qualidade no elenco. O senegalês de 25 anos ainda precisa convencer os céticos que restam. "Se ele é um jogador tão bom assim, por que não se firmou no Chelsea?", questionou nesta semana o ex-olheiro do Villa Bryan King ao Football Insider.

Os torcedores do Villa não querem nem ouvir a resposta, desde que Jackson continue marcando e comemorando à sua maneira, por mais que o gesto seja de gosto duvidoso.