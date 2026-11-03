Désiré Doué seguiu consolidando seu lugar entre os principais talentos franceses na Liga dos Campeões da Europa, após alcançar um feito notável durante o confronto entre Paris Saint-Germain e Villarreal, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, colocando-se ao lado de um dos mais destacados atacantes da história do futebol francês.
Doué marcou um dos quatro gols do Paris no primeiro tempo, elevando seu total para 13 gols na Liga dos Campeões antes de completar 22 anos, igualando a marca de seu compatriota Karim Benzema.
De acordo com as estatísticas do Stats Fout Bat, Doué é o segundo jogador na lista dos franceses que mais marcaram gols na história da competição continental nessa faixa etária, atrás de Kylian Mbappé, autor de 21 gols.
A mesma fonte também confirmou que o astro francês é o ícone das vitórias no Paris Saint-Germain, destacando que a equipe do técnico Luis Enrique não perde quando Doué marca, e esclareceu: "Doué marcou em 30 partidas oficiais pelo Paris Saint-Germain, todas vencidas pela equipe, sem empates ou derrotas".
Os quatro gols do Paris saíram em tempo recorde (16 minutos e dois segundos), por meio de Vitinha, Doué, Mayulu e Ruiz.